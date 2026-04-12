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झारखंड में चढ़ने लगा पारा, कई शहरों में 35 डिग्री के पार तापमान

रांचीः झारखंड में अब धीरे-धीरे गर्मी का असर तेज होने लगा है. अप्रैल के दूसरे सप्ताह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी शुरू हो गई है. कई शहरों में पारा 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है. मौसम विभाग के ताजा ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड साफ दिख रहा है.

सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म

सबसे ज्यादा गर्मी सरायकेला में दर्ज की गई, जहां तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा डाल्टनगंज में 37 डिग्री और चाईबासा में 36.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. जमशेदपुर और बोकारो भी गर्मी की चपेट में हैं, जहां पारा 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

रांची में अधिकतम तापमान 32 डिग्री

राजधानी रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि यह सामान्य से थोड़ा कम है. लेकिन लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड साफ नजर आ रहा है. वहीं राहत की बात यह है कि रात के तापमान में अभी थोड़ी नरमी बनी हुई है. सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है.