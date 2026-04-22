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राजस्थान में पारे में उछाल : चित्तौड़गढ़ 42.4, आगे और बढ़ेगा तापमान, लू चलने की आशंका

जयपुर: प्रदेश में गर्मी में निरंतर तेजी आ रही है. राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है. कहीं-कहीं पर लू चलने की आशंका भी जताई गई है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बाड़मेर में 41.7 डिग्री रहा.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ (42.4) और न्यूनतम तापमान भीलवाड़ा (16.0) दर्ज किया गया. आगामी चार-पांच दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव चलने की भी संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास 22-23 अप्रैल को 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

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