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राजस्थान में पारे में उछाल : चित्तौड़गढ़ 42.4, आगे और बढ़ेगा तापमान, लू चलने की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार चार-पांच दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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राजस्थान में तपिश बढ़ी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 2:16 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में गर्मी में निरंतर तेजी आ रही है. राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है. कहीं-कहीं पर लू चलने की आशंका भी जताई गई है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बाड़मेर में 41.7 डिग्री रहा.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ (42.4) और न्यूनतम तापमान भीलवाड़ा (16.0) दर्ज किया गया. आगामी चार-पांच दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव चलने की भी संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास 22-23 अप्रैल को 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

पढ़ें: सूरज की तपिश से गर्म होने लगा थार रेगिस्तान, 24 घंटे में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पास

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान : चित्तौड़गढ़ 42.4, बाड़मेर 41.7, कोटा 41.4, जैसलमेर 41.4, बीकानेर 41.4, पिलानी 41.3, चूरू 41.3, श्रीगंगानगर 41.3, फलौदी 41.2, जोधपुर 41.1, भीलवाड़ा 40.4, वनस्थली 40.1, अलवर 39.8, करौली 39.8, जयपुर 39.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. इसी प्रकार पाली में 39.0, बूंदी 39.0, टोंक 39.0, सवाई माधोपुर 39.0, धौलपुर 39.0, जालौर 39.1, अजमेर 38.0, सीकर 38.0, हनुमानगढ़ 38.3, नागौर 38.5, सिरोही 37.5, डूंगरपुर 32.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है. तेज चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. लोग कूलर-एसी तथा ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं.

मौसम विभाग की सलाह :

  • यथासंभव छायादार स्थान पर रहें.
  • पर्याप्त मात्रा में पानी, लस्सी, नींबू पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.
  • किसान पशुओं को छायादार स्थान पर रखें तथा फसलों को बचाने के लिए सुबह-शाम सिंचाई करें.
  • पशु-पक्षियों को तेज गर्मी और हीट वेव से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

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