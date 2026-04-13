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झारखंड में 48 घंटे के भीतर 5 डिग्री उछला पारा, डाल्टनगंज रहा सबसे ज्यादा गर्म, देखिए अपने शहर के तापमान का हाल

रांचीः झारखंड में गर्मी अब तेजी से तेवर दिखाने लगी है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में स्पष्ट बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में पारा सामान्य के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है. खास बात है कि पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है.

जमशेदपुर का पारा 39 डिग्री पहुंचा

सबसे ज्यादा गर्मी पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई, जहां अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह राज्य में बीते 24 घंटे का सबसे अधिक तापमान रहा. वहीं, जमशेदपुर भी पीछे नहीं रहा, यहां पारा 39.0 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम होने के बावजूद लगातार बढ़त दिखा रहा है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

रांची में अभी भी है थोड़ी राहत

राजधानी रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसमें 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. बोकारो में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री और चाईबासा में 36.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में सबसे कम 16.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे यहां सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है. रांची में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री और जमशेदपुर में 24.7 डिग्री दर्ज किया गया.