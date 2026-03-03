ETV Bharat / state

होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग, झारखंड में दिन तपेगा, रातें रहेंगी ठंडी, बारिश के कोई आसार नहीं

झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है. अधिकतर जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया.

Weather in Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 3, 2026 at 1:08 PM IST

रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह

रांचीः होली से ठीक पहले झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है. दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडक अब भी बनी हुई है. रांची मौसम केंद्र द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में होली का त्योहार साफ मौसम और तेज धूप के बीच मनाया जाएगा.

रांची और जमशेदपुर का अधिकतम पारा चढ़ा

राजधानी रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा. दिन में धूप की तपिश महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात के समय हल्की ठंडक लोगों को राहत दे रही है. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है, जहां अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं डाल्टनगंज में दिन का तापमान 35.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा.

Weather in Jharkhand
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म, खूंटी में ठंड

बोकारो में भी गर्मी बढ़ रही है. यहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस बात का संकेत है कि झारखंड में गर्मी धीरे-धीरे अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे वहां सुबह और रात में ठंडक ज्यादा महसूस हो रही है.

होली के दिन आसमान साफ रहेगा

मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है और आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है. होली के दिन आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी. ऐसे में दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि होली के दौरान रंग खेलने के समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है. पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और जरूरत पड़ने पर छांव में रहना बेहतर होगा. कुल मिलाकर, इस बार होली पर झारखंड में मौसम साफ, सूखा और गर्म रहने वाला है, जहां रंगों के साथ धूप की तपिश भी महसूस की जाएगी.

