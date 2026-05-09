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Special : गर्मी का असर, दूध की कमी और बढ़ती खपत से रसगुल्ला उत्पादन घटा

गर्मियों की तेज तपिश ने बीकानेर के रसगुल्ला उत्पादन की रफ्तार धीमी कर दी है. बीकानेर से अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

Bikaner Rasgulla
गर्मी का असर, रसगुल्ला उत्पादन घटा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 6:40 AM IST

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बीकानेर: गर्मियों की बढ़ती तपिश का असर अब दूध से बनने वाली मिठाई, खास तौर से बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ला के बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. तापमान में बढ़ोतरी से दूध के उत्पादन में आई कमी और उसकी बढ़ती खपत के चलते रसगुल्ला का उत्पादन घट गया है. मिठाई विक्रेताओं को अब पहले जितना दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे रसगुल्ला बनाने में दिक्कतें आ रही हैं.

कम होता दूध : गर्मी के मौसम में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है. तेज तापमान के कारण पशु कम चारा लेते हैं और अधिक पानी पीते हैं, जिससे दूध की मात्रा घटती है. इसके साथ ही गर्मी में पशुओं को होने वाले तनाव का भी उत्पादन पर असर पड़ता है.

तेज तपिश का रसगुल्ला उत्पादन पर बड़ा असर, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

बढ़ जाते हैं अन्य उपयोग : दूसरी ओर इस मौसम में दूध की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है. लोग दही, छाछ, लस्सी और अन्य ठंडे डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन करते हैं. साथ ही कई दूध से बनी हल्की मिठाइयों की खपत भी बढ़ जाती है. ऐसे में उपलब्ध दूध का बड़ा हिस्सा इन उत्पादों में उपयोग हो जाता है, जिससे छेना बनाने के लिए पर्याप्त दूध नहीं बच पाता.

मिठाई कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि गर्मियों में विवाह समारोह और मांगलिक आयोजन दूसरी मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है जो कि दूध से बनती है. ऐसे में पहले से ही दूध की आपूर्ति कम होने और दूसरे उपयोग में आने से रसगुल्ला की उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ता है.

Sweets Business in Bikaner
दूध की कमी और बढ़ती खपत से रसगुल्ला उत्पादन घटा (ETV Bharat GFX)

दूध-छेना से बनता रसगुल्ला : रसगुल्ला पूरी तरह छेना आधारित मिठाई है. इसके लिए बड़ी मात्रा में दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन दूध की कमी और बढ़ती खपत के कारण मिठाई विक्रेताओं को रसगुल्ला का उत्पादन कम करना पड़ रहा है. रसगुल्ला कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि पहले जहां वे रोजाना बड़ी मात्रा में रसगुल्ले तैयार करते थे, अब उन्हें उत्पादन सीमित करना पड़ रहा है. इसके अलावा दूध के दाम में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है.

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अनुमानित उत्पादन में कमी : हालांकि, कुल उत्पादन का आधिकारिक आंकड़ा मुश्किल है, क्योंकि संगठित रूप से कोई डेटा नहीं होता. कारोबारियों के अनुसार गर्मियों से पहले बीकानेर में रसगुल्ले का उत्पादन प्रतिदिन करीब 35 से 40 टन तक माना जाता था, लेकिन दूध की कमी और बढ़ती मांग के कारण अब यह घटकर लगभग 22 से 28 टन प्रतिदिन के आसपास पहुंच गया है. बड़े निर्माताओं और मिष्ठान व्यवसायियों के अनुसार उत्पादन में करीब 25 से 35 प्रतिशत तक गिरावट आई है.

Sweets Business in Bikaner
बीकानेर का रसगुल्ला... (ETV Bharat Bikaner)

करोड़ों का कारोबार : बीकानेर में तैयार होने वाले रसगुल्ले का सालाना कारोबार करीब 250 से 300 करोड़ रुपए के बीच आंका जाता है. इसमें पैक्ड रसगुल्ले, थोक सप्लाई और होटल-रेस्टोरेंट में सप्लाई शामिल है. कारोबारियों के अनुसार कुल कारोबार का लगभग 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा दूसरे राज्यों में सप्लाई होता है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तक बीकानेर के रसगुल्ले भेजे जाते हैं. गर्मियों में उत्पादन घटने के कारण बाहरी राज्यों में सप्लाई भी करीब 20 से 30 प्रतिशत तक कम हुई है.

Sweets Merchant in Bikaner
मिठाई कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल... (ETV Bharat Bikaner)

दूध की आपूर्ति में कमी : जिले में गर्मियों से पहले दूध का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 11 से 12 लाख लीटर तक माना जा रहा था, जो अब घटकर करीब 8 से 9 लाख लीटर प्रतिदिन रह गया है. डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने पर पशुओं का दूध उत्पादन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है. वहीं, दही, लस्सी, छाछ और आइसक्रीम जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से भी मिठाई उद्योग को पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा.

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भावों में उछाल : रसगुल्ले के उत्पादन में कमी आने के बाद इसके दाम में भी असर देखा गया है. पहले जहां रसगुल्ला थोक में करीब 180 से 220 रुपए किलो तक बिक रहा था, वहीं अब कई जगह यह 240 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है. ब्रांडेड और पैक्ड रसगुल्लों के दाम में भी 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है.

Sweets Business in Bikaner
मिठाई कारोबार पर गर्मी का असर... (ETV Bharat Bikaner)

कारोबारियों का कहना है कि दूध, गैस, चीनी और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है. व्यापारियों के अनुसार बीकानेर से बाहर भेजे जाने वाले रसगुल्लों की सप्लाई में भी कमी आई है. पहले जहां प्रतिदिन 12 से 15 टन तक रसगुल्ले दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर करीब 8 से 10 टन रह गया है. कई मिठाई कारोबारियों ने बाहरी ऑर्डर सीमित कर स्थानीय मांग को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है.

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