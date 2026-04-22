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गर्मी से बढ़ी लोगों की परेशानियां, गले और नाक की एलर्जी की आ रही हैं शिकायतें, चिकित्सक से जानें क्या सावधानी बरतें

गले और नाक की एलर्जी की बढ़ रही हैं शिकायतें ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्रः बीते कुछ दिनों से हरियाणा में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है. गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है जिसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं हरियाणा और आसपास के राज्यों में गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है जिसके चलते उससे डस्ट फैल रही है. डस्ट के कारण गले और नाक की एलर्जी हो रही है.

धूल का मिश्रण सेहत के लिए खतरनाक: अचानक से बढ़ती हुई गर्मी, लू और कटाई के समय उड़ने वाली धूल का मिश्रण सेहत के लिए काफी खतरनाक हो जाता है. धूल गले में खराश और एलर्जी पैदा करते हैं, जबकि लू शरीर को डिहाइड्रेट करती है. कुरुक्षेत्र की डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. अंजलि से जानते हैं कि गर्मी में स्वास्थ संबंधी समस्या से कैसे निपटें.

गर्मी से बचाव के लिए चिकित्सक से जानें क्या सावधानी बरतें (Etv Bharat)

'ऐसे मौसम में गला खराब होना जुकाम की समस्या आम बात है': डॉ. अंजलि ने बताया कि गर्मी के मौसम में खुद को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है. गेहूं कटाई के चलते धूल के कानों से गले और नाक की एलर्जी के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे मरीजों की हॉस्पिटल के ओपीडी में भी बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि अभी तक गर्मी के ज्यादा मामले हॉस्पिटल में आना शुरू नहीं हुआ है. लेकिन गर्मी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो. ऐसे मौसम में गला खराब होना जुकाम होना आम बात है. इसलिए इसमें बचाव करना जरूरी होता है.

अस्पताल में मरीजों की भीड़ (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि धूल से बचाव (गले और जुकाम के लिए) ​गेहूं की कटाई के दौरान उड़ने वाली बारीक धूल फेफड़ों और गले में संक्रमण का कारण बनती है. इसलिए बाहर निकलते समय या खेतों के पास होते समय मास्क या एक साफ सूती रुमाल से नाक और मुंह को अच्छी तरह ढंकें. गले में खराश महसूस होते ही गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें. यह धूल के कणों को साफ करने में मदद करता है. ज्यादा धूप से आकर तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं. यह गले को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. इसलिए ऐसा करने से बचें.

गर्मी से बढ़ रही रही लोगों की परेशानियां (Etv Bharat)

गर्मी और लू से कैसे करें बचाव: उन्होंने कहा कि लू से सुरक्षा ​सबसे ज्यादा जरूरी है. प्यास न लगने पर भी पानी पीते रहें. अपने साथ पानी की बोतल रखें. दिन में गर्मी के समय नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी का सेवन करें. यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते. दोपहर में बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। यदि जरूरी हो, तो सिर पर सूती कपड़ा रखकर ही निकलें। इस मौसम में मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा खाएं। गर्मी के हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि शरीर को हवा लगती रहे। वही सिरदर्द , बुखार ,उल्टी और चक्कर आने पर डॉक्टर को दिखाएं.

अस्पताल में मरीजों की भीड़ (Etv Bharat)

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इलाज के लिए इंतजार करते लोग (Etv Bharat)