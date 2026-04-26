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उदयपुर में तपिश की वजह हीट डोम, सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा @ 42

उदयपुर:झीलों की नगरी उदयपुर में भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी. सुबह से तेज धूप और उमस का असर इतना है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. रविवार सुबह 9 बजे तक पारा 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था. यह साफ हो गया कि दिन चढ़ने के साथ हालात और ज्यादा कठिन होने वाले हैं. शहर में बादलों की हल्की आवाजाही जरूर देखी जा रही है, लेकिन इससे राहत मिलने के बजाय उमस और बढ़ गई है. शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा. खास बात यह रही कि एक दिन पहले की तुलना में तापमान में करीब ढाई डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया.

मौसम विशेषज्ञ संदीप के अनुसार, इसके पीछे हीट डोम की स्थिति जिम्मेदार है. इस कारण गर्म हवा एक जगह ठहर जाती है. ऊपर बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश नहीं हो पाती. उल्टा वातावरण में नमी बढ़ने से उमस और ज्यादा परेशान करती है. हालांकि आने वाले दो-तीन दिनों में मेवाड़ क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.