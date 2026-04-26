उदयपुर में तपिश की वजह हीट डोम, सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा @ 42
खास बात यह रही कि एक दिन पहले की तुलना में तापमान में करीब ढाई डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
Published : April 26, 2026 at 1:44 PM IST
उदयपुर:झीलों की नगरी उदयपुर में भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी. सुबह से तेज धूप और उमस का असर इतना है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. रविवार सुबह 9 बजे तक पारा 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था. यह साफ हो गया कि दिन चढ़ने के साथ हालात और ज्यादा कठिन होने वाले हैं. शहर में बादलों की हल्की आवाजाही जरूर देखी जा रही है, लेकिन इससे राहत मिलने के बजाय उमस और बढ़ गई है. शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा. खास बात यह रही कि एक दिन पहले की तुलना में तापमान में करीब ढाई डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया.
मौसम विशेषज्ञ संदीप के अनुसार, इसके पीछे हीट डोम की स्थिति जिम्मेदार है. इस कारण गर्म हवा एक जगह ठहर जाती है. ऊपर बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश नहीं हो पाती. उल्टा वातावरण में नमी बढ़ने से उमस और ज्यादा परेशान करती है. हालांकि आने वाले दो-तीन दिनों में मेवाड़ क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.
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सड़कें सूनी: गर्मी का असर शहर की रफ्तार पर साफ दिखा. सुबह 9 बजे के बाद बाजारों और सड़कों पर भीड़ कम हो गई. लोग जरूरी काम सुबह जल्दी निपटाने की कोशिश करते दिखे. बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर लोग छांव की तलाश में दिखे. कई लोग चेहरे को कपड़े या मास्क से ढंककर निकल रहे हैं, ताकि लू से बचाव हो सके. इधर, डॉ. ओपी मीणा ने गर्मी से बचाव के लिए खास सावधानी बरतने की सलाह दी.
बचाव के उपाय: डॉ. ओपी मीणा ने कहा कि दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें. शरीर में पानी की कमी न होने दें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करें. हल्के और ढीले कपड़े पहनें तथा सिर को ढंककर रखें. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे लू की चपेट में जल्दी आते हैं. अगर चक्कर, कमजोरी या उल्टी जैसी परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.
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