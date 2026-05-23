बढ़ते तापमान को देखते हुए अस्पताल में बनाया गया हीट केयर सेंटर, रोज आ रहे 25 से 30 मरीज
जमशेदपुर में बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार की तरफ से सदर अस्पताल समेत अन्य सीएचसी में हीट केयर सेंटर बनाया गया है.
Published : May 23, 2026 at 3:53 PM IST
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है. बढ़ती गर्मी के कारण कई लोग लू की चपेट में आए हैं. वहीं हालात को देखते हुए अस्पतालों में हीट केयर सेंटर बनाए गए हैं. इन दिनों शहर का तापमान 41 डिग्री पार चुका है. बढ़ती गर्मी और तापमान का असर आम जनजीवन पर दिखने लगा है. बढ़ते तापमान के कारण सुबह दस बजे के बाद से ही गर्म हवा परेशानी का कारण बन रही है.
तापमान बढ़ने से लू की चपेट में आने से एक महिला समेत दो पुरुष की मौत हो गई है. महिला पोटका थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि दूसरा पुरुष कपाली और तीसरा मानगो क्षेत्र का रहने वाला है. हालांकि पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा. लेकिन प्रथम दृष्टया लू लगने का कारण बताया जा रहा है.
अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की संख्या
अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है. प्रतिदिन बढ़ती गर्मी के कारण डीहाइड्रेशन, दस्त, बुखार, उल्टी से ग्रसित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक जिले के सदर अस्पताल में प्रतिदिन लू से संबंधित आने वाले मरीजों की संख्या 25 से 30 के लगभग है, जबकि एमजीएम अस्पताल में 30 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं. वहीं इन मरीजों के लिए अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खास व्यवस्था की गई है.
अस्पताल में की गई है ORS की व्यवस्था
अस्पताल में हीट केयर सेंटर बनाए गए हैं, जबकि पीने के लिए ORS की व्यवस्था की गई है. प्रत्येक वार्ड में AC लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को ठंडक मिल सके. वहीं मरीजों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है. पूर्वी सिंहभूम जिले के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शाहिर पाल ने बताया कि पिछले वर्ष 2025 की अपेक्षा इस साल गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ता दिख रहा है. ऐसे में हालात को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे मरीजों को कोई परेशानी न हो.
बिना काम के घर से न निकलें- डॉ. शाहिर पाल
डॉ. शाहिर पाल ने कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए आम लोगों को बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया कि कहीं भी बाहर जाते समय खाली पेट न रहें, पानी, शरबत या ORS का इस्तेमाल करते रहें. खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खाली बदन न रहें.
उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में हीट केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां लू से संबंधित बीमार मरीजों को रखने की खास व्यवस्था है. इलाज के लिए अस्पताल में 24×7 डॉक्टर मौजूद हैं. डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की परेशानी होने पर निकटतम अस्पताल से संपर्क करें.
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