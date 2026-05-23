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बढ़ते तापमान को देखते हुए अस्पताल में बनाया गया हीट केयर सेंटर, रोज आ रहे 25 से 30 मरीज

पूर्वी सिंहभूम सदर अस्पताल ( ईटीवी भारत )