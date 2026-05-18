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रेवाड़ी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सूर्यदेव के तल्ख तेवर से लोग परेशान, सड़क-बाज़ार हुए वीरान

हरियाणा के रेवाड़ी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ डाला है. सड़क और बाज़ार खाली नज़र आ रहे हैं.

Heat broke records in Rewari roads and markets were empty
रेवाड़ी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 5:40 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मई माह के दूसरे पखवाड़े में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण करना शुरू कर दिया है. गर्मी के कारण दोपहर के समय बाजार से लेकर सड़कों तक कर्फ्यू जैसा नजारा दिखाई देता है. सुबह 10 बजे के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल बन जाता है. पारा धीरे-धीरे चढ़ रहा है, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं. बारिश की जल्द संभावना नहीं होने से लोगों को कुछ दिन तक लू के भारी प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है.

सूर्यदेव के तेवर तल्ख : आसमान में बादल छाने का सिलसिला थमते ही पारा चढ़ना शुरू हो गया है. सोमवार को अधिकतम तापमान 1.0 डिग्री की वृद्धि के साथ 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आसमान साफ रहने के कारण सुबह 10 बजे के बाद सूर्यदेव के तेवर तल्ख होने शुरू हो गए. तेज धूप ने हवाओं को गर्म बना दिया. लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लू का रूप धारण कर लिया. आलम ये रहा कि दोपहर के समय बाजार और सड़कें सुनसान हो गए. लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. हवा में नमी का स्तर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गया. शाम तक हीट वेव ने लोगों को जमकर परेशान किया.

रेवाड़ी में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड (ETV Bharat)

रातों की नींद हुई हराम : गत वर्ष की तुलना में तापमान कम चल रहा है, लेकिन भारी गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है. गत वर्ष 17 मई को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बीते साल की तुलना में रात का पारा अधिक होने के कारण गर्मी अब रातों की नींद भी हराम करने लगी है. प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि लू चलने के दौरान घर से बाहर नहीं निकले और अगर घर से बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहन कर निकले. प्रतिदिन तीन से चार लीटर पानी पीना चाहिए. गर्मी के कारण बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है. अगर बिजली की दैनिक खपत की बात की जाए तो 90 लाख यूनिट पार कर गई है. आने वाले समय में बिजली की खपत 100 लाख यूनिट पार पहुंचने के आसार जताए गए हैं.

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