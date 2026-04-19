अपैल में जून जैसी गर्मी, 42 डिग्री के पास पहुंचा अधिकतम तापमान, जानें अपने शहर का हाल
हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब दर्ज किया गया.
Published : April 19, 2026 at 8:39 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में अप्रैल में ही गर्मी ने तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. शनिवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सामान्य से 3.6 डिग्री ऊपर रहा. इसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही देखी जा रही है और लोग जरूरी काम ही बाहर निकलकर कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई जा रही है.
हरियाणा के 10 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार: राज्य के कई शहरों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रोहतक में सबसे ज्यादा 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इसके अलावा सिरसा में 41.4 डिग्री, नूंह में 41.3 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 40.8 डिग्री और जींद में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अंबाला और करनाल में 40.4 डिग्री, गुरुग्राम में 40.1 डिग्री, पलवल और सोनीपत में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ. इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं और हालात जल्द सुधरने के आसार कम दिख रहे हैं.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 18-04-2026 pic.twitter.com/0XLWjlN2UQ— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 18, 2026
न्यूनतम तापमान में गिरावट से हल्की राहत: एक तरफ जहां दिन में गर्मी बढ़ रही है, वहीं रात और सुबह के समय थोड़ी राहत जरूर मिल रही है. राज्य में औसतन न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस सोनीपत के सारागढ़ी क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम और करनाल में न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहा. हालांकि ये राहत सीमित समय के लिए ही है और दिन की तेज गर्मी इसका असर खत्म कर देती है.
क्या कहता है मौसम विभाग? मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं. साथ ही, न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है, जिससे रात के समय भी गर्मी महसूस हो सकती है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि तेज गर्मी के असर से बचा जा सके.
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