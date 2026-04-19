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अपैल में जून जैसी गर्मी, 42 डिग्री के पास पहुंचा अधिकतम तापमान, जानें अपने शहर का हाल

Haryana Weather Update ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अप्रैल में ही गर्मी ने तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. शनिवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सामान्य से 3.6 डिग्री ऊपर रहा. इसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही देखी जा रही है और लोग जरूरी काम ही बाहर निकलकर कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई जा रही है. हरियाणा के 10 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार: राज्य के कई शहरों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रोहतक में सबसे ज्यादा 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इसके अलावा सिरसा में 41.4 डिग्री, नूंह में 41.3 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 40.8 डिग्री और जींद में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अंबाला और करनाल में 40.4 डिग्री, गुरुग्राम में 40.1 डिग्री, पलवल और सोनीपत में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ. इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं और हालात जल्द सुधरने के आसार कम दिख रहे हैं.