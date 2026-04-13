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धनबाद में आशा भोसले को श्रद्धांजलि: लोगों ने कहा- दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी उनकी सुरीली आवाज

धनबाद: जिला के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में महान गायिका आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समाज के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और उनके योगदान को याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए.

इस कार्यक्रम में समाजसेवी विजय झा, जुबेर आलम, तारक नाथ दास समेत अन्य उपस्थित लोगों ने कहा कि आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज और बहुमुखी प्रतिभा से भारतीय संगीत जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

कई भाषाओं में गाये मधुर गीत

वक्ताओं ने कहा कि आशा भोसले का संगीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने गीतों के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कला को एक नई पहचान दी. हिंदी, मराठी, बंगाली समेत कई भाषाओं में गाए गए उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. उनकी गायकी ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आगे भी करती रहेगी. सभा में मौजूद लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया. वक्ताओं ने कहा कि आशा जी का संगीत अमर है और उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी.

आशा भोसले का निधन एक युग का अंत