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पुण्यतिथि पर याद की गई दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, प्रदेश कार्यालय में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने याद कर रहे हैं.

सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर बेटी बांसुरी स्वराज
सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर बेटी बांसुरी स्वराज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय राजनीति की ओजस्वी वक्ता, प्रशासनिक दक्षता की मिसाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने याद कर रहे हैं. इस अवसर पर दिल्ली स्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और परिजनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके राजनीतिक योगदान को याद किया.

प्रदेश कार्यालय में हुआ आयोजन

दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत सुषमा स्वराज के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई. कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद और उनकी सुपुत्री बांसुरी स्वराज समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने उनके जीवन वृत्त, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया. प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि सुषमा स्वराज केवल एक राजनेता नहीं थीं, बल्कि वह भारतीय राजनीति की एक ऐसी नैतिक और ओजस्वी शक्ति थीं, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और जनसेवा के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए. उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी मील का पत्थर साबित होते हैं.

सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

बेटी बांसुरी स्वराज हुईं भावुक

इस अवसर पर सुषमा स्वराज की सुपुत्री और सांसद बांसुरी स्वराज अपनी मां को याद कर भावुक नजर आईं. उन्होंने सोशल मीडिया और सभा के माध्यम से साझा किया कि उनकी मां ने उन्हें हमेशा 'राष्ट्र प्रथम' का पाठ पढ़ाया है. बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके पास सेवा का जज्बा हो, तो किसी भी पद या परिस्थिति में रहकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. उन्होंने प्रदेश कार्यालय में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया जो आज भी सुषमा जी को स्नेह और सम्मान के साथ याद करते हैं.

दिल्ली के विकास में अमूल्य योगदान

सुषमा स्वराज ने अपने लंबे और बेदाग राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वर्ष 1998 में वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. हालांकि उनका कार्यकाल भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन व्यवस्था, आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक कसावट के क्षेत्र में जो निर्णय लिए, उनका असर आज भी दिल्ली की कार्यसंस्कृति में दिखाई देता है. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई. स्वास्थ्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और देश की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है. विदेश मंत्री के तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों की त्वरित मदद करने की उनकी अनूठी शैली ने वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति को मानवीय चेहरा प्रदान किया था.

कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प

श्रद्धांजलि सभा के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया. कार्यक्रम में आए लोगों ने एक स्वर में कहा कि उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे. इस दौरान पूरे परिसर में माहौल पूरी तरह से श्रद्धा और अनुशासन से परिपूर्ण रहा.

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