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विवेक विहार में लगी आग की दर्दनाक कहानी, चश्मदीद की जुबानी, जान पर खेल कर बचाई दो बच्चियों की जान

विवेक विहार के चार मंजिला इमारत में लगी भीषण अग्निकांड की खौफनाक कहानी,बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन की जुबानी

भीषण अग्निकांड की खौफनाक कहानी,प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी
भीषण अग्निकांड की खौफनाक कहानी,प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई. इसमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है. इसी बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन ने बताया कि आग दूसरे फ्लोर पर करीब 3.15 बजे सुबह लगी थी. मेरी फैमिली अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहती है.

आग लगने की घटना के दौरान मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शी : मयंक जैन ने बताया कि जिस फ्लोर पर आग लगी उस फ्लोर के भैया निशांत जैन आग के बीच में से होकर मेरे अपर ग्राउंड फ्लोर पर मेरे पास भागते हुए आए. हम सभी लोग सोए हुए थे. उन्होंने जोरों से दरवाजा और बेल बजा करके हमें जगाया. फिर हमारे परिवार के सारे सदस्य और मैं भागकर नीचे आए. फिर हम सब लोग उनके परिवार को बचाने में लगे. हमने उनके परिवार की दो बेटियों को नीचे गद्दे बिछा करके और उन्हें कैच करके बचाया.

आग वाली बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन ने बताई आंखों देखी (ETV Bharat)

आग फैलते-फैलते चौथे फ्लोर तक पहुंची : मयंक जैन ने बताया कि इस पूरी चार मंजिला बिल्डिंग में आठ फ्लैट हैं. यह बी-13 प्लॉट नंबर की बिल्डिंग विवेक विहार फेस-1 में स्थित है. मयंक जैन ने आगे बताया कि आग सेकंड फ्लोर पर लगी. फिर यह आग फैलते-फैलते फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गई. इस आग में सेकंड, थर्ड और फर्स्ट फ्लोर के परिवार के सदस्यों की मौत हुई है. अपर ग्राउंड फ्लोर को इस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसके चलते अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग बच गए.

पुलिस और फायरकर्मियों ने बचाई 15 से ज्यादा लोगों की जान: प्रत्यक्षदर्शी मयंक जैन ने बताया कि हमने नीचे आकर पुलिस और फायर सर्विस को कॉल किया. उसके बाद 3:52 पर फायर सर्विस की 15-20 गाड़ियां यहां पहुंच गई थी. फिर, पुलिस फायर ब्रिगेड और हमने मिलकर के अन्य करीब 15-20 और लोगों को भी बचाया.

तीन परिवार के कई लोगों की गई जान : भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले अरविंद जैन की फैमिली से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि थर्ड फ्लोर पर रहने वाले नितिन जैन की फैमिली से तीन लोगों की मौत हुई है और एक मौत फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली फैमिली से हुई है. इस तरह से तीन परिवार के कुल 9 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है.

एसी यूनिट में ब्लास्ट के कारण आग लगने की आशंका : दीपक गाबा ने बताया कि एसी यूनिट में ब्लास्ट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने बताया कि सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है. कुछ डेड बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हैं कि उनकी पहचान होना भी मुश्किल है.डीएनए जांच के द्वारा ही उनकी पहचान हो सकेगी.

रेस्क्यू टीम के सामने आया हृदय विदारक दृश्य: दीपक गाबा ने बताया कि एक डेढ़ साल का बच्चा भी माता-पिता में से किसी की गोद में चिपका हुआ मिला है, जो की बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है. वह मां की गोद में चिपका था कि पिता की गोद में बॉडी जलने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है.


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