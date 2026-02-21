ETV Bharat / state

यूपी में हृदय विदारक हादसे; बीते 24 घटों के दौरान तीन जिलों में 9 लोगों की मौत, 10 लोग घायल

कानपुर देहात/लखीमपुर खीरी/कानपुर : बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. कानपुर देहात में शिवली कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात औरैया जिले का परिवार की वैन बैरी सवाई गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी. वैन में चालक समेत कुल 11 लोग सवार थे. जिसमें से 4 की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए. परिवार कल्याणपुर में एक रिश्तेदार के 'तेरहवीं' कार्यक्रम में शामिल होने आया था. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में हुई दुर्घटनाओं में तीन युवकों और कानपुर में दो किशोरों की जान चली गई.

जानकारी देतीं एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे (Video Credit : ETV Bharat)

कानपुर देहात में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में तालाब के गहरे पानी में गिरी वैन के दरवाजे पूरी तरह लॉक हो गए. अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं मिली. राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे शिवली थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिंह ने जेसीबी बुलाकर वैन को पानी से बाहर निकलवाया और लोगों की मदद से कार के दरवाजे तोड़कर 10 में से 8 लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत शिवली सीएचसी भिजवाया गया.



अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परिवार के चार सदस्यों राजकिशोर अग्निहोत्री (60), उनकी पत्नी स्नेहलता (55), उनकी बेटी हिमांशू उर्फ राखी (30) और 2 वर्षीय नाती शिव को मृत घोषित कर दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल कृतिका (30), सुधा वाजपेयी (45), वाणी (3), कान्हा (4) और सुधांशु (24) का इलाज जारी है. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है. एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद से कार चालक राजकुमार लापता है, उसकी तलाश जारी है. हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

लखीमपुर-खीरी : ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी मोटर साइकिलें, 3 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

निघासन कोतवाली क्षेत्र में मोटे बाबा सरयू पुल के पास निघासन-सिंगाही स्टेट हाईवे पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला. लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से दो मोटरसाइकिलें घुसने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया.