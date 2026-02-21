यूपी में हृदय विदारक हादसे; बीते 24 घटों के दौरान तीन जिलों में 9 लोगों की मौत, 10 लोग घायल
उत्तर प्रदेश के तीन जिलों कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी और कानपुर में हुईं भीषण दुर्घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
February 21, 2026
कानपुर देहात/लखीमपुर खीरी/कानपुर : बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों में नौ लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. कानपुर देहात में शिवली कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात औरैया जिले का परिवार की वैन बैरी सवाई गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी. वैन में चालक समेत कुल 11 लोग सवार थे. जिसमें से 4 की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए. परिवार कल्याणपुर में एक रिश्तेदार के 'तेरहवीं' कार्यक्रम में शामिल होने आया था. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में हुई दुर्घटनाओं में तीन युवकों और कानपुर में दो किशोरों की जान चली गई.
कानपुर देहात में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में तालाब के गहरे पानी में गिरी वैन के दरवाजे पूरी तरह लॉक हो गए. अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं मिली. राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे शिवली थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिंह ने जेसीबी बुलाकर वैन को पानी से बाहर निकलवाया और लोगों की मदद से कार के दरवाजे तोड़कर 10 में से 8 लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत शिवली सीएचसी भिजवाया गया.
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परिवार के चार सदस्यों राजकिशोर अग्निहोत्री (60), उनकी पत्नी स्नेहलता (55), उनकी बेटी हिमांशू उर्फ राखी (30) और 2 वर्षीय नाती शिव को मृत घोषित कर दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल कृतिका (30), सुधा वाजपेयी (45), वाणी (3), कान्हा (4) और सुधांशु (24) का इलाज जारी है. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है. एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद से कार चालक राजकुमार लापता है, उसकी तलाश जारी है. हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.
लखीमपुर-खीरी : ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी मोटर साइकिलें, 3 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
निघासन कोतवाली क्षेत्र में मोटे बाबा सरयू पुल के पास निघासन-सिंगाही स्टेट हाईवे पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला. लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से दो मोटरसाइकिलें घुसने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया.
निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंसे युवकों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) निघासन पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने सिंगाही गांव निवासी छोटू (22), सुरेश (26) और बरोठा गांव निवासी विकास (23) को मृत घोषित कर दिया. घायल बिरजू (25) समेत अन्य का इलाज जारी है. एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. छोटू अविवाहित था, सुरेश विवाहित और छोटू का पड़ोसी बताया जा रहा है. विकास की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी. हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल करा दिया गया है.
कानपुर गंगा बैराज पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने दो दोस्तों को कुचला, मौके पर मौत
नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेठ मोतीलाल खेड़िया स्कूल के पास गंगा बैराज रोड पर शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने स्कूटी सवार दो किशोरों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद भागने की कोशिश में ट्रक चालक ने दोनों किशोरों को पहियों के नीचे कुचल दिया. जिससे दोनों किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई.
बताया गया कि चमनगंज प्रेम नगर निवासी अर्श (15) और मोहम्मद अहमद (16) शुक्रवार शाम इफ्तार के बाद हलीम डिग्री कॉलेज ग्राउंड में तरावीह की नमाज पढ़ने के लिए स्कूटी से निकले थे. उनके साथ तीसरा दोस्त अरमान दूसरी स्कूटी से पीछे चल रहा था. नमाज से पहले वे गंगा बैराज की ओर गए थे. वहां से लौटते समय नवाबगंज स्थित सेठ मोतीलाल खेड़िया स्कूल के पास हादसा हो गया. अरमान की सूचना पर पहुंचे परिजनों और पुलिस टीम ने दोनों को हैलट अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अर्श के पिता कानपुर के बड़े चप्पल कारोबारी हैं और वह इकलौता बेटा था. अहमद हाफिजा की पढ़ाई कर रहा था.
