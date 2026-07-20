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मुजफ्फरनगर में हृदय विदारक हादसा; बारिश के दौरान कच्चा मकान ढहने से पिता सहित 4 बच्चों की मौत

मुजफ्फरनगर में बारिश का कहर. मकान ढहने से पांच लोगों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )