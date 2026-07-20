मुजफ्फरनगर में हृदय विदारक हादसा; बारिश के दौरान कच्चा मकान ढहने से पिता सहित 4 बच्चों की मौत
फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर सीकरी में रविवार रात हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:10 AM IST
मुजफ्फरनगर : फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर सीकरी में रविवार रात दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. तेज भारी के दौरान गांव का एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया. जिसमें पिता समेत चार मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई. दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें पहले इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
बताया गया कि फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में इस्लाम का परिवार कच्चे मकान में गुजर बसर कर रहा था. रविवार रात करीब 8 बजे बारिश के दौरान इस्लाम अपनी बीवी बच्चों के साथ मकान में था. इसी बीचे मकान अचानक भरभराकर ढह गया. जिसके मलबे में इस्लाम और उसका परिवार दब गया. मकान ढहने की सूचना से गांव में हड़कंप मचा गया. चीख पुकार के बीचे ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. जेसीबी बुलाकर मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार वर्मा की मौजूदगी में काफी देर बाद मकान का मलबा हटाकर उसमें दबे लोगों को बाहर निकाला गया और तत्काल बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाॅक्टरों ने जांच के बाद पांच लोगों इस्लाम पुत्र नानू (60), रुखसार (10), अहद (5), अलसीबा (4) जीशान (1 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. हादसे में गंभीर रूप से घायल रुकईया (8) समईया (7) को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं हादसे की खबर मिलने पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. मंत्री ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
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