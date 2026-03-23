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नूंह में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन चौंके लोग , फिरोजपुर झिरका की झाड़ियों में मिला नवजात

नूंह में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु ( Etv Bharat )

नूंह: मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के बसई गांव में सामने आई है, जहां सोमवार को एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिला. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने उसे खोजा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे उसकी जान बच सकी. राहगीरों ने सुनी बच्चे के रोने की आवाजः जानकारी के अनुसार, गांव बसई के पास से गुजर रहे कुछ लोग सड़क किनारे जा रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. पहले उन्होंने इसे नजर अंदाज किया, लेकिन आवाज लगातार आने पर वे मौके पर पहुंचे. झाड़ियों के बीच एक नवजात शिशु को पड़ा देख सभी हैरान रह गए. उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.