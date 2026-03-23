नूंह में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन चौंके लोग , फिरोजपुर झिरका की झाड़ियों में मिला नवजात
नूंह की झाड़ियों में नवजात शिशु के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बच्चे की हालत स्थिर है.
Published : March 23, 2026 at 5:06 PM IST
नूंह: मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के बसई गांव में सामने आई है, जहां सोमवार को एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिला. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने उसे खोजा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे उसकी जान बच सकी.
राहगीरों ने सुनी बच्चे के रोने की आवाजः जानकारी के अनुसार, गांव बसई के पास से गुजर रहे कुछ लोग सड़क किनारे जा रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. पहले उन्होंने इसे नजर अंदाज किया, लेकिन आवाज लगातार आने पर वे मौके पर पहुंचे. झाड़ियों के बीच एक नवजात शिशु को पड़ा देख सभी हैरान रह गए. उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिरः थाना प्रभारी सुभाष अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया. इसके बाद नवजात को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में वहां छोड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है.
अमानवीय कृत्य की लोगों ने की निंदाः एसएचओ सुभाष ने बताया कि "बच्चे की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी और आशा वर्करों से जानकारी जुटाई जा रही है." घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग इस अमानवीय कृत्य की निंदा कर रहे हैं. पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है.
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