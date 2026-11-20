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चंडीगढ़ PGI में 74 वर्षीय महिला के दिल के वॉल्व का सफल प्रत्यारोपण, हैदराबाद में डॉक्टरों ने लाइव देखा ऑपरेशन

Heart valve replacement pgi ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिल के वॉल्व में सिकुड़न के कारण 74 वर्षीय महिला को सांस लेने में परेशानी हो रही थी. जिसके बाद महिला को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया. महिला का पीजीआई चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक वॉल्व प्रत्यारोपण किया गया. खास बात यह रही कि इस जटिल प्रक्रिया का हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन के दौरान लाइव प्रसारण किया गया, जहां देशभर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने ऑपरेशन की तकनीक और उसके अलग-अलग चरणों को देखा.

ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन: पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने महिला का ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) किया. इसमें बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कैथेटर के माध्यम से कृत्रिम वॉल्व लगाया जाता है. मरीज को एऑर्टिक स्टेनोसिस की गंभीर समस्या थी. इस स्थिति में दिल से शरीर तक रक्त पहुंचाने वाला एऑर्टिक वॉल्व संकरा हो जाता है, जिससे दिल को रक्त पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है. मरीज को इसी कारण हार्ट फेल्योर और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी. पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने यह प्रक्रिया पूरी की. टीम में डॉक्टर बसंत कुमार, प्रो. सुंदर नेगी और एडवांस्ड कार्डियक सेंटर के अन्य सदस्य शामिल रहे.

'मरीज की शारीरिक बनावट के कारण चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन': डॉक्टर विजयवर्गीय के अनुसार, यह मामला तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था. मरीज के एऑर्टिक वॉल्व का एन्युलस यानी वॉल्व को सहारा देने वाला हिस्सा छोटा था. इसके अलावा बाईं कोरोनरी धमनी का शुरुआती हिस्सा भी सामान्य से नीचे था. ऐसे में कृत्रिम वॉल्व का सही आकार चुनना और उसे सही जगह प्रत्यारोपित करना बेहद महत्वपूर्ण था. डॉक्टरों ने कैथेटर आधारित तकनीक से कृत्रिम वॉल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया. प्रक्रिया पूरी होने के तीन दिन बाद मरीज को संतोषजनक हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.