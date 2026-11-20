चंडीगढ़ PGI में 74 वर्षीय महिला के दिल के वॉल्व का सफल प्रत्यारोपण, हैदराबाद में डॉक्टरों ने लाइव देखा ऑपरेशन
Heart valve replacement Chandigarh PGI: चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने महिला का ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) किया.
Published : November 20, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:55 AM IST
चंडीगढ़: दिल के वॉल्व में सिकुड़न के कारण 74 वर्षीय महिला को सांस लेने में परेशानी हो रही थी. जिसके बाद महिला को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया. महिला का पीजीआई चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक वॉल्व प्रत्यारोपण किया गया. खास बात यह रही कि इस जटिल प्रक्रिया का हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन के दौरान लाइव प्रसारण किया गया, जहां देशभर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने ऑपरेशन की तकनीक और उसके अलग-अलग चरणों को देखा.
ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन: पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने महिला का ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) किया. इसमें बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कैथेटर के माध्यम से कृत्रिम वॉल्व लगाया जाता है. मरीज को एऑर्टिक स्टेनोसिस की गंभीर समस्या थी. इस स्थिति में दिल से शरीर तक रक्त पहुंचाने वाला एऑर्टिक वॉल्व संकरा हो जाता है, जिससे दिल को रक्त पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है. मरीज को इसी कारण हार्ट फेल्योर और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी. पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने यह प्रक्रिया पूरी की. टीम में डॉक्टर बसंत कुमार, प्रो. सुंदर नेगी और एडवांस्ड कार्डियक सेंटर के अन्य सदस्य शामिल रहे.
'मरीज की शारीरिक बनावट के कारण चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन': डॉक्टर विजयवर्गीय के अनुसार, यह मामला तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था. मरीज के एऑर्टिक वॉल्व का एन्युलस यानी वॉल्व को सहारा देने वाला हिस्सा छोटा था. इसके अलावा बाईं कोरोनरी धमनी का शुरुआती हिस्सा भी सामान्य से नीचे था. ऐसे में कृत्रिम वॉल्व का सही आकार चुनना और उसे सही जगह प्रत्यारोपित करना बेहद महत्वपूर्ण था. डॉक्टरों ने कैथेटर आधारित तकनीक से कृत्रिम वॉल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया. प्रक्रिया पूरी होने के तीन दिन बाद मरीज को संतोषजनक हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
हैदराबाद के सम्मेलन में लाइव दिखाई प्रक्रिया: इस प्रक्रिया का लाइव प्रसारण 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित 'हैदराबाद वाल्व्स 2026' सम्मेलन में किया गया. इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश और विदेश के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों से जटिल हार्ट वॉल्व प्रक्रियाओं का सीधा प्रसारण किया गया. पीजीआई इस सम्मेलन में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रों में शामिल था. लाइव प्रसारण के दौरान विशेषज्ञों ने ऑपरेशन के अलग-अलग चरणों, वॉल्व के चयन और जटिल मामलों में अपनाई जाने वाली तकनीकों पर चर्चा की. इससे सम्मेलन में मौजूद डॉक्टरों को वास्तविक प्रक्रिया को देखने और उसके तकनीकी पहलुओं को समझने का अवसर मिला.
2019 में शुरू हुआ था TAVI कार्यक्रम, अब तक करीब 300 प्रक्रियाएं: प्रोफेसर विजयवर्गीय ने बताया कि पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग ने वर्ष 2019 में TAVI कार्यक्रम शुरू किया था. तब से अब तक करीब 300 मरीजों में यह प्रक्रिया की जा चुकी है. पिछले सात वर्षों में विभाग ने बुजुर्गों और जटिल चिकित्सकीय स्थितियों वाले मरीजों के इलाज में इस तकनीक का अनुभव हासिल किया है. पीजीआई में हुई यह प्रक्रिया न केवल एक बुजुर्ग मरीज के लिए राहत लेकर आई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में लाइव प्रसारण के जरिए संस्थान के डॉक्टरों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने का अवसर भी मिला.
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