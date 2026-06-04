ETV Bharat / state

दिल के मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा लखनऊ-दिल्ली, गोरखपुर एम्स के कैथ लैब में कम बजट में होगा इलाज

एम्स परिसर में जल्द ही 'आईवीएफ' की सुविधा भी शुरू होगी. इसकी भी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है.

गोरखपुर एम्स में होगी दिल का इलाज.
गोरखपुर एम्स में होगी दिल का इलाज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : गोरखपुर समेत पूर्वांचल, पश्चिम बिहार और नेपाल के हार्ट के मरीजों के साथ आम लोगों के लिए भी बड़ी खबर है. गोरखपुर एम्स में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैथलैब को स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है. इसकी स्थापना पर करीब 13 करोड़ 8 लख रुपए खर्च होंगे. यह पूरा बजट स्वास्थ्य मंत्रालय देगा जिसके बाद इसकी स्थापना से हार्ट के मरीजों में स्टंट लगाया जा सकेगा.

खास बात यह है कि ऐसे मरीजों को अब लखनऊ और दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. काफी कम बजट में उन्हें यह स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाएगी. एम्स की कार्यकारी निदेशक, रिटायर्ड मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि इसके साथ ही एम्स परिसर में बहुत जल्द 'आईवीएफ' की सुविधा भी प्रारंभ होगी. इसकी भी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. अधिकतम छह माह में यह सुविधा उन दंपति को प्राप्त हो सकेगी जिनके पास बच्चे नहीं हैं.

इस सुविधा के यहां शुरू होने से काफी कम खर्च में लोगों को अपनी चाहत को पूरा करने का अवसर मिलेगा. जिसका निजी अस्पतालों में काफी लंबा खर्च आता है. उन्होंने कहा कि करीब 30 करोड़ की लागत से परिसर में रोबोटिक सर्जरी का भी कार्य प्रारंभ होगा एक निजी संस्था के सीएसआर फंड के जरिए होगा. बहुत जल्द यह परिसर कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा से युक्त हो जाएगा.

नेटवर्क की समस्या से इस सुविधा को मरीज अपना नहीं पा रहे हैं, जिसे दूर करने की प्रकिया जारी है. डिजिटल एक्सरे मशीन की शुरुआत हो चुकी है और 200 रुपए से नीचे की जांच को निशुल्क कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि परिसर में लगातार सुविधा बढ़ रही है. 750 बेड के अस्पताल में 632 बेड क्रियाशील हो चुके हैं. बहुत जल्द हम प्राइवेट वार्ड को भी फोर्थ फ्लोर पर 29 बेड का शुरू करने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन हर तीन से चार महीने पर विज्ञापन पदों का निकलता रहता है. पद के सापेक्ष आवेदन कम आते हैं. फिर स्कूटनी में उनकी संख्या कम हो जाती है और सिलेक्शन के अंतिम दौर में वह आधे से भी कम रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि स्वीकृत पद के सापेक्ष करीब 88 डॉक्टरों की अभी एम्स में कमी है. फिर भी हम करीब 5000 मरीजों को प्रतिदिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं. हमारा एक डॉक्टर एक दिन में करीब 200 मरीजों को देखता है.

उन्होंने कहा कि हमारे पास नर्सेज का अभाव है. इसमें भी ऐसा होता है कि दूसरे प्रदेश की नर्स यहां जॉइन करती हैं और जब उन्हें अपने प्रदेश में जॉब मिल जाती है तो छोड़ कर चली जाती हैं. नियम कहता है कि आईसीयू में एक बेड पर एक नर्स की निगरानी होनी चाहिए. लेकिन गोरखपुर एम्स में एक नर्स के भरोसे कई बेड की जिम्मेदारी है. हम इस परिसर में एमआई की अत्याधुनिक मशीन की स्थापना कर चुके हैं, जिससे मरीजों को बेहतर लाभ मिलेगा. आईसीयू में 75 बेड हैं.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक, 11 देश के 30 से ज्यादा मेहमान हुए शामिल

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
GORAKHPUR AIIMS
HEART TREATMENT GORAKHPUR AIIMS
गोरखपुर एम्स में दिल का इलाज
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.