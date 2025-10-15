अब लखनऊ के इस अस्पताल में होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, आधुनिक उपकरण और डॉक्टर तैयार
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सकों की ट्रेनिंग पूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मरीजों को अब हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अब केजीएमयू पूरी तरीके से तैयार है. अत्याधुनिक उपकरण भी संस्थान के पास है और चिकित्सकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. ट्रांसप्लांट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन को परिपक्व होना चाहिए. किसी मरीज का मैचिंग का दाता मिलते ही पहले सर्जरी होगी. यह संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी. यह बातें बुधवार को केजीएमयू कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहीं.
कार्डियोवैस्कुलर ऐंड थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) विभाग के 66वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को विभाग के हेड प्रो. एसके सिंह ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट के सभी इंतजाम पूरे हो गए हैं. डॉक्टरों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. इसके साथ सभी जरूरी उपकरण भी मौजूद है. अब सिर्फ किसी मरीज के लिए मैचिंग का डोनर मिलने का इंतजार है. डोनर मिलते ही केजीएमयू में पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाएगी.
स्थापना दिवस समारोह में विभाग की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई गई. इस दौरान केजीएमयू वीसी प्रो. सोनिया नित्यानंद बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही. समारोह में प्रो. एसके सिंह ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले मरीज का पूरा चेकअप किया जाता है. इसमें यह चेक किया जाता है कि उसका शरीर नया हृदय स्वीकार करने में सक्षम है या नहीं. इसके बाद डोनर की तलाश होती है. हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आम तौर पर ब्रेन डेड मरीज ही डोनर होता है, जिसका दिल सामान्य रूप से काम कर रहा है. इसके बाद डोनर और मरीज के ब्लड ग्रुप, टिश्यू मैचिंग और संक्रमण जांच की जाती है. इसके लिए डोनर के घरवालों की लिखित अनुमति, राज्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमिटी की स्वीकृति और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ती है. जैसे ही ये सभी मानक पूरे हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.