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बागपत जिला अस्पताल में हार्ट मरीजों को मुफ्त में लगेगा 'टेनेक्टेप्लेस' इंजेक्शन, दिल की धड़कन को करेगा सामान्य

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला अस्पताल को 50 वायल दी गई है. टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन की कीमत 16,500 रुपये है.

ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत.
ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:09 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 7:34 PM IST

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बागपत : ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को शासन ने बड़ी राहत दी है. ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ देने के लिए लगाई जाने वाली 16,500 रुपये के टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल को उपलब्ध कराया गया है. यह इंजेक्शन ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को फ्री में लगाया जाएगा. जिला अस्पताल को 50 वायल मिली हैं.

दरअसल, प्रतिवर्ष हृदयघात से हजारों व्यक्तियों की मौत हो जाती है. जिसके बचाव के लिए यूपी सरकार ने इस योजना को अमल में लाया है. इस योजना के तहत पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन मरीज को मुफ्त में लगाया जायगा.

टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन की कीमत 16,500 रुपये है. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएमओ टी लाल ने बताया, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है. हार्ट से संबंधित गंभीर मरीज को विशेषज्ञों की सलाह पर इंजेक्शन लगाया जायेगा, जिससे रोगी का समय पर उपचार हो सके तथा जान बचाई जा सके.

स्थानीय लोगों ने भी सरकार की इस योजना की सरहाना की है. स्थानीय लोगों का कहना है की ये एक अच्छी पहल है, जिसमें मरीज को 16 हजार 500 रुपये का मुफ्त इंजेक्शन लगाया जाएगा. इससे मरीज की जान बच सकेगी.

स्थानीय निवासी मास्टर शौकीन ने कहा, सरकार की तरफ से ये जो सुविधा दी गयी है काफी अच्छी है. अब हमारे यहां सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन को फ्री में लगाया जाएगा. जरुरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा. सीएम योगी ने अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा और पहले होना चाहिए था.

स्थानीय निवासी अश्वनी वर्मा ने कहा, सरकार ने जो किया है बहुत अच्छी पहल की है. हार्ट अटैक के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं. 18 साल के युवा इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. इस बीमारी के चलते बूढ़ा हो या जवान किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. सरकार ने जो पहल की है, बहुत अच्छी है.

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Last Updated : April 16, 2026 at 7:34 PM IST

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