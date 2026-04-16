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बागपत जिला अस्पताल में हार्ट मरीजों को मुफ्त में लगेगा 'टेनेक्टेप्लेस' इंजेक्शन, दिल की धड़कन को करेगा सामान्य

ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )