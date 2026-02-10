ETV Bharat / state

हरियाणा में हृदय रोगियों को आयुष्मान योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ, राज्य सरकार पर 8.32 करोड़ रुपये बकाया होने से बिगड़े हालात

आयुष्मान योजना के तहत सरकार से बकाया भुगतान नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड धारक हृदय रोगियों को इलाज नहीं मिल रहा है.

Ayushman Yojana dues to government
हृदय रोगियों को आयुष्मान योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 10, 2026 at 8:39 PM IST

पंचकूला: हरियाणा में पंचकूला समेत चार जिलों में आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए हृदय संबंधी उपचार सेवाएं लंबे समय से ठप पड़ी हैं. इसका कारण राज्य सरकार पर संबंधित मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को करीब 9.32 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं होना है. नतीजतन हरियाणा सरकार के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग केंद्रों का संचालन कर रहे मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा हृदय रोग संबंधी सेवाओं का निलंबन किया गया है.

इन चार केंद्रों से 9.32 करोड़ की देनदारी: हरियाणा सरकार द्वारा मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के माध्यम से प्रदेश के हृदय रोगियों को उपलब्ध करवाए उपचार के लिए करीब 9 करोड़ 32 लाख रुपये की अदायगी की जानी है. लेकिन इस धनराशि का भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के हृदय रोगियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज मिलना बंद है. मेडिट्रिना ग्रुप द्वारा हरियाणा के जिला पंचकूला समेत अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हार्ट सेंटर का संचालन किया जा रहा है. राज्य सरकार को इन्हीं हृदय केंद्रों के माध्यम से रोगियों को उपलब्ध कराए गए इलाज संबंधी 9.32 करोड़ रुपये की अदायगी करनी है.

Ayushman Yojana dues to government
मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का सरकार पर 9.32 करोड़ रुपये का बकाया (Etv Bharat)
पंचकूला हार्ट सेंटर का 32 लाख रुपये बकाया: पंचकूला जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरएस चौहान ने बताया कि "पंचकूला हार्ट सेंटर से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपलब्ध इलाज संबंधी करीब 32 लाख रुपये का बकाया ही मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को दिया जाना शेष है. उन्होंने कहा कि उक्त ग्रुप को जल्द ही बकाया 32 लाख रुपये की अदायगी करने के बाद या उससे पहले जिले के हृदय रोगियों के लिए दोबारा चिकित्सकीय सुविधा बहाल करने के बारे में बातचीत की जाएगी. वही कंपनी द्वारा पंचकूला के अलावा अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के हृदय केंद्रों की बकाया धनराशि को भी एक साथ क्लियर करने बारे कहा गया है."

हरियाणा में 1.69 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक: गौरतलब है कि समूचे प्रदेश में कुल एक करोड़ 69 लाख आयुष्मान कार्ड धारक हैं. आयुष्मान केंद्र के इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया कि "जिला पंचकूला में करीब दो लाख 35 हजार लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं. हालांकि, जिले में करीब 25-30 हजार लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन तो किया है लेकिन उनके जमा कराए दस्तावेज अधूरे होने के कारण उनके कार्ड नहीं बन सके हैं. वहीं, समूचे प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी हार्ट सेंटरों की कुल संख्या करीब 1200 है."

टीएमएस पोर्टल से व्यवस्था का संचालन: पंचकूला में आयुष्मान केंद्र के इंचार्ज, जसविंदर सिंह ने बताया कि "आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हृदय रोगियों को मिलने वाले वाली चिकित्सकीय सुविधा संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां और इलाज संबंधी खर्च को टीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. अलग-अलग चरणों पर अलग-अलग कर्मचारी/टीम कार्यरत हैं. हर एक चरण के बाद राज्य सरकार की टीम अपलोड दस्तावेजों और इलाज संबंधी खर्च की जांच कर अप्रूवल देती है, जिसके बाद मेडिट्रिना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को खर्च धनराशि की अदायगी की जाती है."

पीजीआई चंडीगढ़ पर बढ़ रहा बोझ: हरियाणा में मेडिट्रिना कंपनी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भले ही हृदय रोगियों का इलाज निलंबित कर दिया गया है. लेकिन उक्त चारों केंद्रों समेत अन्य सरकारी अस्पतालों से हृदय रोगियों को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया जा रहा है. इससे हरियाणा के हृदय रोगियों को तो इलाज मिल रहा है लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर पर अधिक बोझ बढ़ गया है. पंचकूला के आयुष्मान केंद्र के इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया कि "हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर हालत में पहुंचने वाले हृदय रोगियों जैसे- हार्ट अटैक के मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, हालांकि अन्य हृदय रोगियों को उनकी शारीरिक स्थिति के मद्देनजर आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाता है."

संपादक की पसंद

