प्रयागराज में पहली बार बिना ओपन हार्ट सर्जरी के बंद हुआ दिल का छेद; जन्मजात थी बीमारी, SRN अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल
मरीज की मां बोलीं, डॉक्टरों ने बेटे को नई जिंदगी दी है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं. ये डॉक्टर नहीं भगवान हैं.
Published : October 16, 2025 at 2:18 PM IST
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) के कार्डियक कैथ लैब के डॉक्टरों हार्ट सर्जरी की दुनिया में कमाल किया है. डॉक्टरों की टीम ने 21 साल के युवक के दिल में मौजूद 6 मिमी के छेद (VSD) को बिना ओपन हार्ट सर्जरी के सफलतापूर्वक बंद कर दिया. अमूमन इस तरह की सर्जरी बड़े शहरों में होती है लेकिन, इस सफल ऑपरेशन के बाद इस मंडलीय अस्पताल की तरफ उम्मीदें और जगी हैं.
डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. पीयूष सक्सेना ने बताया कि यह प्रयागराज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. अब ऐसे मरीजों को बड़े ऑपरेशन और लंबे रिकवरी पीरियड से नहीं गुजरना पड़ेगा. यह तकनीक सुरक्षित, सरल और कम खर्चीली है. स्वरूप रानी अस्पताल अब उन चुनिंदा केंद्रों में शामिल हो गया है, जहां बिना ओपन सर्जरी के हृदय के जन्मजात छेद का इलाज संभव है.
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विमल निषाद ने बताया कि यह प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि हृदय का छेद बहुत नाजुक स्थान पर था. हमने टीम के साथ कई घंटे तक कैथ लैब में बैठकर हर स्टेप की सावधानीपूर्वक योजना बनाई. इसके पीछे कारण था कि डिवाइस का साइज और पोजिशन तय करने में जरा सी गलती भी गंभीर जटिलता पैदा कर सकती थी. जब स्क्रीन पर छेद पूरी तरह बंद होता दिखाई दिया तो वह पल हमारे लिए बेहद भावुक कर देने वाला था.
डॉ. पीयूष सक्सेना ने बताया कि मरीज को पहले ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई थी, जिससे वह और उसका परिवार काफी परेशान थे, लेकिन स्वरूप रानी चिकित्सालय के युवा कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विमल निषाद और डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने हिम्मत और कौशल का परिचय देते हुए आधुनिक तकनीक से कैथ लैब में ही यह जटिल प्रक्रिया पूरी कर दी.
इस प्रक्रिया में मरीज का सीना नहीं खोला गया, बल्कि एक पतली नली (कैथेटर) के माध्यम से हृदय तक पहुंचकर विशेष उपकरण से छेद को बंद किया गया. टीम में टेक्नीशियन ओमवीर और योगेश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
मरीज की मां ने बताया कि हम बहुत डरे हुए थे. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. डॉक्टरों ने किसी बड़े सेंटर पर ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी थी. उममें पांच से 7 लाख रुपये का खर्च आता. हमारे पास पैसे भी नहीं थे. जवान बेटे को ऐसे बीमारी में घुलते भी नहीं देख सकते थे.
ऐसे में डॉक्टरों ने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है. हमें लगा था कि बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर बिना सीना खोले ही सब हो गया. यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. हमारे लिए तो ये डॉक्टर नहीं भगवान हैं.
