AI से दिल की जांच! हृदय रोगियों की समय से होगी पहचान, IIT ISM ने विकसित की 'इकोपल्स' तकनीक
IIT ISM के वैज्ञानिकों ने हृदय रोग जांच के क्षेत्र में एक नई तकनीक की खोज की. इससे अब दिल की जांच करना आसान होगा.
Published : April 25, 2026 at 8:40 AM IST
धनबाद: IIT ISM के वैज्ञानिकों ने हृदय रोगों की जांच के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार किया है. प्रो. ए.सी.एस. राव द्वारा विकसित 'इकोपल्स' तकनीक अब दिल की बीमारियों की पहचान को पहले से ज्यादा तेज, सटीक और आसान बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
अब दिल की जांच सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे 3D में समझना भी संभव होगा. प्रो. राव की इकोपल्स तकनीक Artificial Intelligence और Virtual Reality के संयोजन पर आधारित है, जो हृदय की कार्यप्रणाली का स्वतः विश्लेषण करती है.
इकोपल्स की क्या है खासियत
यह सिस्टम इकोकार्डियोग्राफी से मिले डेटा को पढ़कर उसमें छिपे पैटर्न की पहचान करता है. खास बात यह है कि यह पहले से लेबल किए गए डेटा के भी महत्वपूर्ण संकेत पकड़ सकता है, जिससे डॉक्टरों को कम समय में ज्यादा सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है.
इकोपल्स की एक बड़ी विशेषता इसका VR विजुअलाइजेशन है. इसके जरिए डॉक्टर दिल की गतिविधियों को 3D फॉर्मेट में देख सकते हैं, जिससे जटिल मेडिकल जानकारी को समझना आसान हो जाता है. यह तकनीक दिल की पंपिंग क्षमता जैसे अहम पैरामीटर का भी सटीक आकलन करती है.
ग्रामीण इलाकों में यह तकनीक मददगार साबित होगी
प्रो. राव के अनुसार, इस सिस्टम का मकसद मेडिकल डेटा को सरल और उपयोगी बनाना है, ताकि इलाज की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके. खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, यह तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है. इस प्रोजेक्ट को Anusandhan National Research Foundation से करीब 47 लाख रुपये की फंडिंग मिली है, जो इसके महत्व को दर्शाता है.
मशीन लर्निंग और मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में प्रो. राव के अनुभव ने इस तकनीक को एक मजबूत आधार दिया है. इकोपल्स न केवल हृदय रोगों की समय पर पहचान में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में हेल्थकेयर सिस्टम को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है.
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