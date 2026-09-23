ETV Bharat / state

हरियाणा में दिल की बीमारी से हर दिन 33 लोगों की मौत, इन चीजों को ना करे इग्नोर, डॉक्टर से जानें कैसे करें बचाव

2021-22: सिरसा में सर्वाधिक 1529 मौतें हुई. महेंद्रगढ़ में 1152, सिरसा में 1058, रोहतक में 1000, कैथल में 925 और जींद में 789 मौतें हुई. इस साल कुल 14072 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई. वहीं इस साल फरीदाबाद में सबसे कम 22 मौतें दिल की बीमारी से हुई. जबकि करनाल में 76, पानीपत में 91, भिवानी में 140, अंबाला में 186 और पलवल में 188 मौत हुई.

साल 2020-21: रोहतक में मौतों आंकड़ा बढ़कर 1472 तक जा पहुंचा. सिरसा में 1397, महेंद्रगढ़ में 872, कैथल में 857, झज्जर में 754 मौतें दिल की बीमारी से हुई. इस साल कुल दिल की बीमारी से मौतें 12056 रहीं. वहीं इस साल करनाल में सबसे कम 37 मौतें हुई. फरीदाबाद में 39 और पानीपत में 118 मौतें हुई. वहीं भिवानी 140, अंबाला में 186 और पलवल में 188 मौतें दिल की बीमारी से हुई.

2019-20: रोहतक जिले में सबसे ज्यादा 1146 मौतें हुई, जबकि कैथल में 942, सिरसा 924, महेंद्रगढ़ में 890 और झज्जर में 680 हुई. इस साल कुल 10,898 मौतें दिल की बीमारी से हुई. इसके अलावा करनाल में सबसे कम 33 मौत दिल की बीमारी से हुई. फरीदाबाद में 44, पलवल में 51, पानीपत में 62, पंचकूला में 89 और भिवानी में 90 मौत इस बीमारी से हुई.

कौन से जिलों में हो रही सबसे ज्यादा मौतें? हरियाणा में दिल की बीमारी से हर साल करीब 12 हजार से अधिक लोगों की मौत हो रही है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में बीते 7 साल में 85,539 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई है. प्रदेश के कुछ जिले तो ऐसे हैं. जहां हर साल दिल की बीमारी से हजार से अधिक लोग अपनी जान गवां रहे हैं. ऐसे करीब 6 जिले हैं. जहां यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है. इसमें रोहतक, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी और जींद जिले शामिल है.

चंडीगढ़: हरियाणा में दिल की बीमारी से मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल साल में हरियाणा में दिल की बीमारी से 85000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. यानी हर दिन हरियाणा में करीब 33 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हो रही है. सबसे बड़ा सवाल ये कि दूध, घी, दही और हेल्दी खाने के लिए मशहूर हरियाणा में दिल के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या इसकी वजह है?

2022-23: सिरसा में सबसे ज्यादा 1442 मौतें हुईं. रोहतक में 1158, महेंद्रगढ़ में 871, कैथल में 864, जींद में 799 और झज्जर में 737 मौतें दिल की बीमारी से हुई. इस साल कुल 12937 मौतें हुई. वहीं फरीदाबाद में सबसे कम 11 मौत दिल की बीमारी से हुई. जबकि करनाल में 59, पानीपत में 123, सोनीपत में 172, हिसार में 175 और पंचकूला में 190 मौतें हुई.

2022-23 में कितने मरीजों की मौत हुई? (Haryana Government)

2023-24: महेंद्रगढ़ में 895 मौतें दिल की बीमारी से हुई. जबकि कैथल में 884, रेवाड़ी में 834, रोहतक में 832, सिरसा में 789 और झज्जर में 771 मौतें दिल की बीमारी से हुई. इस साल प्रदेश में कुल 11670 मौतें हुई. वहीं करनाल में सबसे कम 36 मौतें हुई. जबकि फरीदाबाद में 38, पानीपत में 141, सोनीपत में 156, हिसार में 183 और अंबाला में 196 मौतें हुई.

2023-24 में दिल की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा (Haryana Government)

2024-25: रोहतक में दिल की बीमारी से 1058 मौतें हुई. जबकि महेंद्रगढ़ में 985, रेवाड़ी में 935, कैथल में 933 और झज्जर में 771 मौतें हुई. इस साल कुल मौतों का आंकड़ा 11703 था. जबकि सबसे कम दिल की बीमारी से मौतें करनाल में हुई. यहां पर इस दौरान 32 मौतें हुई. जबकि फरीदाबाद में 61, पानीपत में 129, पंचकूला में 136, अंबाला में 162 और हिसार में 209 मौतें हुई.

2024-25 में दिल की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा (Haryana Government)

2025-26: रोहतक में 1207 मौतें दिल की बीमारी से हुई, जबकि महेंद्रगढ़ में 1137, रेवाड़ी में 1099, कैथल में 1024, जींद में 845 और सिरसा में 707 मौतें इस बीमारी से हुई. इस साल कुल मौतें 12203 दर्ज की गई. सबसे कम मौतों का आंकड़ा करनाल में रहा. यहां दिल की बीमारी से 62 लोगों की मौत हुई. जबकि फरीदाबाद में 63, पानीपत में 118, पंचकूला में 107, अंबाला में 119 और हिसार में 170 मौतें हुई.

2025-26 में दिल की बीमारी से हुई मौतों का आंकड़ा (Haryana Government)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? दिल की बढ़ती बीमारी को लेकर हमने पीजीआई के हृदयरोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर राजेश विजयवर्गीय से बात की. उन्होंने कहा कि "दिल की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर होते हैं. जिसकी वजह से दिल की बीमारी होती है. इसमें उच्च रक्तचाप, दिल की नाड़ियों में फैट जमना, डायबटीज, धूम्रपान, वजन का बढ़ना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, यह सारे दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर है. इस तरह की किसी को समस्याएं हो तो उसको इससे संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहता है. इस तरह के रिस्क फैक्टर करीब अस्सी फीसदी मामलों में होते हैं. उम्रदराज लोगों में इसका रिस्क बढ़ जाता है. अगर यह कंट्रोल होते हैं तो कुछ हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है."

आज कल हम लोगों में साइलेंट अटैक ज्यादा देखते हैं, जैसे एक दम से अटैक आना और मौत हों जाना. जब समय पर इस बीमारी की जानकारी नहीं होती या पता नहीं लगता, तो ऐसा होता है. इससे साइलेंट अटैक की संभावनाएं ज्यादा रहती है. अगर आप समय पर बीमारी को डायग्नोज कर, स्क्रीनिंग करा लें. इससे बीमारी का पता चल जाता है. जैसे टीएमटी, इको, ईसीजी. अगर किसी को सीने में दर्द होता है, तो वह भी इस बीमारी का एक साइन है. जिसे हमें पता चल जाता है कि हार्ट की समस्या हो रही है. ऐसी स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे हार्ट अटैक होता है जो साइलेंट भी हो सकता है या दर्द भी हो सकता है. साइलेंट अटैक सामान्य तौर पर उनको होता है जो डायबिटिक है या महिलाएं हैं. उनमें जायद चांस इसका रहता है. - पीजीआई के हृदयरोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर राजेश विजयवर्गीय

कैसे रखें ध्यान? प्रोफेसर राजेश विजयवर्गीय ने बताया कि "चालीस साल की उम्र के बाद हर स्वस्थ इंसान को चेकअप करना चाहिए. इसको दो से पांच साल के बीच रिपीट करना चाहिए. यह सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर पर निर्भर करता है. इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों का कम होना शामिल है. अगर आपके घर में किसी को इस बीमारी की समस्या है, तो वे भी हाई रिस्क मरीज होते हैं. अगर उनमें सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ने से सीने में दर्द होता है, तो फिर चालीस से ऊपर की उम्र में चेकअप करवाते रहना चाहिए. अगर किसी के साथ चालीस से कम की उम्र में भी यह दिक्कत है, तो उन्हें भी चेकअप करवाते रहना चाहिए."

खानपान और दिनचर्या में करें बदलाव: जहां तक बात खानपान की है, तो कैलोरी और रिच डाइट से मोटापे का खतरा बन रहता है, ब्लेड प्रेशर का भी रिस्क रहता है. वहीं प्रोसेस्ड फूड खाने से शुगर बढ़ने का खतरा बना रहता है. यह सभी हार्ट अटैक के बढ़ने की संभावनाओं को प्रबल करते हैं. इससे बचने के लिए लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं. अगर आपको इस बीमारी से संबंधित रिस्क फैक्टर है. तो उसको कंट्रोल करें. डॉक्टर की सलाह जरूर लें, हेल्थी खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज़ करें."

अगर किसी को साइलेंट अटैक पड़ जाए तो उसके बचने के कितने चांस होते हैं? प्रोफेसर ने बताया कि इसके लिए सीपीआर की तकनीक की जानकारी सभी को होने चाहिए, या सभी को यह आनी चाहिए. अगर इसके लिए हेल्थ पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वह करनी चाहिए. स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. जिससे किसी को अचानक हार्ट अटैक पड़े तो समय पर उसको सीपीआर मिल जाए, इससे मरीज के बचने के पूरे चांस रहते हैं.

डॉक्टर की लोगों के लिए सलाह: प्रोफेसर राजेश ने बताया कि "कुछ हार्ट अटैक सामान्य होते हैं. कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. अगर किसी को अन कॉम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक हुआ है. रिकवरी अच्छी हो गई है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है. वे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. कितनी एक्सरसाइज करनी है वह डॉक्टर की सलाह से करें. जिन मरीजों का हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेटेड हुआ है. वे अपने डॉक्टर की सलाह से ही दिनचर्या को रखें. वहीं मरीज रेगुलरतापनी दवाएं जरूर लें. कई बार मरीज खुद ही दवाओं को लेना रोक देता है, ऐसा ना करें, जब तक आपको ऐसा करने की डॉक्टर सलाह ना दे."

ये भी पढ़ें- Explainer : हरियाणा में "हांफ रहे फेफड़े", आखिर क्यों घुट रहा लोगों का "दम", कैसे "धुरंधर" बनेंगे आपके लंग्स?

ये भी पढ़ें- Explainer: हरियाणा में कैंसर से रोजाना औसतन 14 मौतें, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर बने हॉटस्पॉट?