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उम्रदराज से ज्यादा युवाओं का दिल धोखेबाज, महिलाओं में हार्ट अटैक आंकड़े खोलेगा आंखे

देश में पिछले 7 सालों में दिल के मरीजों की संख्या में 3 गुना बढ़ोत्तरी (ETV Bharat GFX)

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) ने हाल ही में वर्ष 2025 के हेल्थ सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं. इन आंकड़ों के एनालिसिस में सामने आया है कि पिछले 7 सालों में दिल के मरीजों की संख्या में 3 गुना बढ़ोत्तरी देखी गई है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2025 का हेल्थ सर्वे पेश किया गया है, जिसमें दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और देश के लोगों को होने वाली कुल बीमारियों में दिल की बीमारियों का एक चौथाई हिस्सा है. इन आंकड़ों के साथ चिंताजनक ये भी है कि युवाओं में दिल की बीमारियों का आंकड़ा 2 फीसदी बढ़ गया है. वहीं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं दिल की बीमारियों की ज्यादा शिकार हैं.

सागर: दिल की बीमारियों से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि दिल से जुड़ी बीमारियां हमारे देश में विकराल समस्या बन गई है. ये बात राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है.

खास बात ये है कि सर्वे में जारी आंकड़ों में कुल बीमारियों के आंकड़ों में सिर्फ दिल की बीमारी की हिस्सेदारी 25.6% हो गई है यानि देश की कुल बीमारियों में दिल के मरीजों की संख्या एक चौथाई पहुंच चुकी है. इन आंकड़ों ने एक बड़ी चिंता सबके सामने खड़ी कर दी है. 15 से 29 साल के युवाओं के बीच दिल के मरीजों का आंकड़ा 2.1% पहुंच गया है.

कोरोना के बाद बढ़े दिल के मरीज (ETV Bharat GFX)

कोरोना के बाद बढ़े दिल के मरीज

इन आंकड़ो ने एक और मामले में बड़े चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं. इन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कोरोना काल के पहले वर्ष 2017-18 के आंकड़ों से किया गया है. जिसमें सामने आया है कि दिल की बीमारियों की संख्या जहां 2017-2018 में प्रति लाख पर 1333 थी, वहीं 2025 के सर्वे में जारी आंकड़ो में करीब 3 गुना बढ़ गई है. ये आंकड़ा 2025 में 3891 पहुंच गया है, जो काफी चिंताजनक है.

उम्रदराज छोड़िए युवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि (ETV Bharat GFX)

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़ी

दिल की बीमारियों का अगर महिला और पुरुष के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं दिल की बीमारियों से ज्यादा पीड़ित हैं. महिलाओं में दिल की बीमारियों का आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले 3.5% ज्यादा पाया गया है. प्रति एक लाख आबादी पर महिलाओं में दिल के मरीजों का आंकड़ा 17,006 यानि कि 17% और पुरुषों में प्रति एक लाख पर 13,504 यानि 13.5% दर्ज किया गया है.

उम्रदराज छोड़िए युवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने उम्र के अलग-अलग आधारों पर भी इन आंकड़ों का अध्ययन किया है. इस अध्ययन से साफ है कि अब तक ये उम्रदराज लोगों की बीमारी कहलाती थी, लेकिन अब ये युवाओं को तेजी से अपनी जद में ले रही है. अगर उम्र के अनुसार इन आंकड़ों पर गौर करें तो शिशुओं में 0.3%, बच्चों में 0.2%, युवाओं में 2.1%, मध्यम आयु में 15.3%, प्रौढ़ आयु में प्रौढ़ आयु में 30.1% और बुजुर्गों में 37.8% शामिल हैं.

शहरों में दिल के मरीज गांवों से ज्यादा

परिवेश के आधार पर चर्चा करें, तो शहरों के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी गांव की साफ आबोहवा और सुकून भरी जिंदगी के मुकाबले दिल के मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण बन रही है. ग्रामीण इलाकों में दिल के मरीजों की संख्या की बात करें, तो वो 2025 के हेल्थ सर्वे में 10.3% दर्ज की गई है, जबकि शहरों में 11.9% दर्ज की गई है.

दिल की बीमारी जेब पर भारी

ये तो रही दिल की बीमारियों की बात, अगर इनके इलाज पर होने वाले खर्च की बात करें, तो दिल के मरीजों के जेब पर इलाज भी भारी पड़ रहा है. अगर शहरों में हृदय रोगों के इलाज की बात करें, तो आंकड़े बताते हैं कि हृदय रोग के इलाज पर औसत खर्च शहरों में 69,451 रुपए आता है. जबकि ग्रामीण इलाकों में ये खर्च 47,135 रुपए आता है. हांलाकि सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा इन सालों में तेजी से बढ़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों में ये 45.55% और शहरी क्षेत्रों में 31.8% है.

दिल की बीमारी जेब पर भारी (ETV Bharat GFX)

'अनियमित जीवनशैली, बेड कोलेस्ट्रोल से बढ़ रहे मरीज'

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ किशोर कामेलिया कहते हैं, "एनएसओ सर्वे में साफ है कि पिछले 7 साल में हृदय रोगों में 3 गुना इजाफा हुआ है. इसकी मुख्य वजह अनियमित जीवनशैली, बेड कोलेस्ट्रोल का ज्यादा होना और तनाव और प्रदूषण है. इसके अलावा अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हृदय रोगों से जुड़ी हुई है, तो वहां भी 50% चांस हृदय रोग के बढ़ जाते हैं. जहां तक मध्य आयु और युवा आयु में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने की बात करें, तो पिछले 2 से 3 सालों में ये ज्यादा देखने में आया है.

अनियमित जीवनशैली, बेड कोलेस्ट्रोल से बढ़ रहे मरीज (ETV Bharat GFX)

पहले की तुलना में 30% ज्यादा बढ़ोतरी देखने मिल रही है. जिसके कारण फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग और निकोटिन का उपयोग देखा गया है. जिस तरह आज युवा वर्ग करियर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उसकी लाइफ तनाव पूर्ण हो चुकी है. जहां तक शहरों में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने की बात है, तो ग्रामीण परिवेश की अपेक्षा शहरों में ज्यादा प्रदूषण और तनाव होता है, गांव की लाइफ स्टाइल सुकून भरी है."

'नियमित दिनचर्या में एक्सरसाइज जरुरी'

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ किशोर कामेलिया कहते हैं, "हृदय रोगों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि जितना हो सके, उतना व्यायाम करें. खाने में अनाज के साथ लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन लें. अपने खाने में जितना अनाज का उपयोग करते हैं, उतनी ही मात्रा में सब्जी और सलाद जरूर खाएं. तेल की चीज और बाहर का खाना कम से कम खाएं. जंक फूड ना खाएं और दिन में करीब 1 घंटे व्यायाम के लिए दें, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और दूसरे तरीके हो सकते हैं."