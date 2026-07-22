आपके दिल की दुश्मन है मॉडर्न लाइफ, यह है हृदय रोग से बचने के आसान तरीके
आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रहे रहे, जिसका सबसे ज्यादा असर दिल पर पड़ रहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 3:54 PM IST
इंदौर: यदि आप मॉडर्न लाइफ और देर रात सोने, देर रात उठने के साथ होटल में तरह-तरह के खाने के भी शौकीन हैं, तो आप हृदय रोग को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि इसी स्थिति के चलते देश की बड़ी युवा आबादी हृदय रोग का शिकार हो रही है. आजकल दिल से संबंधित कई बीमारियां देखने मिल रही हैं, जिनका शिकार बुजुर्ग या बड़ी उम्र के लोगों के अलावा युवा भी हो रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल होती है.
क्या कहती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत की युवा आबादी जिसमें 40 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के लोग शामिल हैं. उनमें से 45 प्रतिशत लोगों की मौत सिर्फ हृदय रोग के कारण हो रही है. जो कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन शैली और खान-पान में लापरवाही के अलावा किसी न किसी धूम्रपान या लत का शिकार रहे हैं. दरअसल युवा वर्ग में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (CVD) की समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है. जिसमें हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों का मार्ग सकरा हो जाने के कारण रक्त की आपूर्ति बाधित होती है.
इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय पर दबाव पड़ता है, कई बार हृदय निश्चित सीमा तक अपना सामान्य काम नहीं कर पाता, तो प्रभावी रूप से रक्त को पंप करना बंद कर देता है. जिससे हार्ट फेल्योर की स्थिति बन जाती है. इसी प्रकार सीएडी या कोरोनरी धमनी हृदय तक पहुंचने वाली रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं. जिससे हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाता. इसी प्रकार कीमो मायोपैथी की स्थिति में हृदय की मांसपेशियां कठोर और मोटी हो जाती हैं. जिसके कारण भी हृदय प्रभावित हो जाता है.
इसलिए बढ़ रही है हृदय की बीमारियां
इंदौर में कार्डियक सर्जन डॉ विनीत पांडे बताते हैं कि "पुराने दौर में जल्दी सोने और जल्दी उठने वाली कहावत आज भी हेल्दी हार्ट के लिए सबसे बेहतर कहावत है. उन्होंने बताया इसके अलावा हेल्दी डाइट और घर पर बना हुआ खाना सबसे सुरक्षित आहार है. मॉडर्न लाइफ में आजकल लोग रेस्टोरेंट या होटल का खाना भी प्रेफर करते हैं, लेकिन यह महीने में एक बार से ज्यादा नहीं खा सकते. इसके अलावा ताजा खाना और स्ट्रेस को हावी नहीं होना देना ही हृदय रोग से बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका है.
इसके अलावा हंसते-हंसते रहना और तनाव मुक्त जीवन शैली के जरिए हृदय रोग से बचा जा सकता है. उन्होंने बताया इसके अलावा गतिहीन जीवन शैली जिसमें डेस्क जॉब और स्क्रीन टाइम बढ़ाने से हृदय रोग के जोखिम बढ़ रहे हैं. काम के प्रेशर के कारण शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती, जो ब्लड प्रेशर, मोटापे और डायबिटीज का कारण बनता है. इसके अलावा लगातार शरीर की अपेक्षा करना और शारीरिक स्वास्थ्य को अहमियत ना देना भी इसकी एक बड़ी वजह है. वही प्रक्रिया फूड आइटम हाई शुगर प्रोडक्ट का अधिक उपयोग भी कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे को बढ़ाता है."
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कोविड वैक्सीन कोई कारण नहीं
कोरोना वैक्सीन के बाद हृदय रोग की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर पांडे बताते हैं कि "पहले भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के कारण मौतें होती थी, लेकिन अब रिपोर्ट ज्यादा होने से मामला ज्यादा चर्चा में आता है. उन्होंने कहा वैक्सीन की डोज संख्या की तुलना में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 0.1% से भी कम होगी. इसलिए वैक्सीन को दोषी नहीं ठहरा सकते, उन्होंने कहा हृदय रोग के मामलों में फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज और पुरानी बीमारी भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह होती है."