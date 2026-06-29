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हार्ट अटैक आने पर क्या गलती करते हैं लोग, एक्सपर्ट ने बताया कैसे दोगुना बढ़ जाएंगे मरीज के बचने के चांस

शिमला: पिछले दिनों बीजेपी नेता हर्ष महाजन की एक प्रदर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी. स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो अचानक से अचेत हो गए थे. उनके आस-पास खड़े लोग एकदम घबरा गए. आनन-फानन में लोगों ने खड़े-खड़े ही उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया और मौके पर हड़बड़ी का माहौल पैदा हो गया. लोग इसे हार्ट अटैक समझ बैठे. इसी डर के कारण लोगों ने खड़े खड़े ही हर्ष महाजन की छाती को हार्ट के उल्टी तरफ दाईं ओर दबाना शुरू कर दिया.

लोग उन्हें हड़बड़ाहट में तुरंत टैक्सी के जरिए आईजीएमसी ले गए. अस्पताल में कुछ देर तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद उन्हें राहत मिली और वो स्वास्थ्य महसूस करने लगे. अब मौके पर हर्ष महाजन को देखकर आसपास के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उसे लेकर डॉक्टरों ने सवाल उठाए हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे आस पास लोगों को ऐसी स्थिति से निपटना भी नहीं आता है, हमारे लोगों को बेसिक लाइफ स्पोर्ट की जानकारी का आभाव है. डॉक्टरों ने बताया कि उस स्थिति में लोगों ने जो कदम उठाए वो एकदम गलत थे, इससे मरीज की हालत और बिगड़ सकती थी. अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि लोगों को क्या बेसिक लाइफ स्पोर्ट की जानकारी भी नहीं है.

आईजीएमसी के पूर्व छात्र एवं डॉक्टर सनी सरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा हर्ष महाजन के बेहोश होते ही वीडियो में लोग जो कुछ करते नजर आए वो सब गलत था. उन्होंने कहा कि 'सबसे पहले इस स्थिति में भीड़ जमा नहीं करनी है. मरीज को तुरंत वहां जमीन पर लेटा दें. मौके पर कोई डॉक्टर, नर्स या मेडिकल प्रोफेशनल मौजूद न हो तो आप ये देखें की मरीज सांस ले रहा है या नहीं. छाती, मुंह और नाक के पास कान या हाथ लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि मरीज को सांस आ रही है या नहीं. मरीज अगर सांस ले रहा है तो उसे सीधा लेटा दें, और उनकी टांगों को ऊपर उठा दें. ये स्थिति हार्ट अटैक वाली नहीं होती है, क्योंकि मरीज सांस ले रहा है. दरअसल मरीज के ब्रेन (दिमाग) में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण एकदम मरीज अचेत या बेसुध हो जाता है. धूप में खड़े रहने, शुगर लेवल कम होने, किसी दवाई के सेवन से भी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है. अचेत हालत में मरीज के सांस लेने का मतलब है ब्लड सप्लाई का ब्रेन तक सही से न पहुंचना. इस स्थिति में बस मरीज की नीचे जमीन पर लेटा कर उसकी टाई, तंग कपड़ों को ढीला कर दें और बस टांगों को ऊपर उठा दें.'

डॉक्टर ने बताई लोगों की गलती

डॉ. सरीन ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए हर्ष महाजन के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही हर्ष महाजन अचेत हुए लोगों ने खड़े-खड़े ही उनकी छाती को दबाना शुरू कर दिया. ये लोगों की पहली गलती थी. दूसरी गलती लोग उन्हें उठाकर भाग रहे हैं. अगर मरीज को कार्डियक अरेस्ट भी आया था तो लेटा कर उनकी छाती को दबाना चाहिए था, लेकिन लोग मरीज को उठाकर भाग रहे हैं और खड़े खड़े ही छाती दबा रहे हैं. डॉक्टर सरीन ने सुझाव देते हुए बताया कि ऐसी स्थिति अगर दोबारा आपके सामने आए तो मरीज को पहले लेटा दें, चारों तरफ भीड़ जमा न करें. आसपास कोई डॉक्टर है तो उसकी मदद लें, यदि सांस चल रही है तो पांव ऊपर कर दें और कपड़ों को ढीला कर दें. इसके अलावा कुछ न करें. इस तरह की स्थितियों में मरीज कुछ समय में अपने आप सामान्य हो जाता है.

मरीज के सांस न ले पाने पर क्या करें

अगर मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसे लेकर डॉक्टर सरीन ने बताया कि सबसे पहले देखें कि मरीज के मुंह, गले में कुछ फंसा तो नहीं है. अगर ऐसा नहीं है और मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो तुरंत मरीज को लेटा कर उसकी छाती को दबाकर सीपीआर दें और साथ में एंबुलेंस का कॉल करें.

डॉ. सरीन ने बेहेशी और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर बताया कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज के पास दो से तीन मिनट का ही समय होता है, तीन मिनट के अंदर अगर हार्ट ने दोबारा धड़कना शुरू नहीं किया तो ये स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, लेकिन लोग वीडियो में हार्ट अटैक समझकर मरीज को उठाकर भाग रहे हैं. तीन मिनट में कोई भी अस्पताल नहीं पहुंच सकता है. तीन मिनट के अंदर दिल ने धड़कना शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि मरीज को उठाकर भागने की जगह उसे वहीं पर लेटाकर सीपीआर दें. दूसरा हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज इस तरह से बेहोश नहीं होता. मरीज की छाती में दर्द उठता है. ये सबसे बड़ा अंतर बेहोश होने की स्थिति और हार्ट अटैक में है. इस स्थिति में मरीज को सीपीआर दें.

सीपीआर प्रशिक्षण देने पर जोर

इसके अलावा डॉक्टर प्रकाश चंद नेगी ने सोशल मीडिया पर लिखा 'हर्ष महाजन का अचानक अस्वस्थ होकर गिरना कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) और बेसिक लाइफ सपोर्ट के प्रति जागरूकता की तत्काल आवश्यकता को बताता है. हालांकि उनका ठीक होना आश्वस्त करने वाला है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया ने आपातकालीन तैयारियों की कमी को उजागर कर दिया. जीवन बचाने के लिए छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों के लिए वार्षिक रूप से सीपीआर प्रशिक्षण को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए.'