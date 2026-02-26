ETV Bharat / state

बहराइच में कब्रिस्तान पर कब्जे के विवाद में कोर्ट में होनी थी पेशी, रात में अज्ञात हमलावरों ने वादी को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक कैसरगंज थाना क्षेत्र के वैराकाजी ग्राम के रहने वाले मोहम्मद समाल गांव के ही कब्रिस्तान पर हुए अवैध कब्जे के मामले में मुख्यवादी है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता पर अवैध कब्जे का आरोप है. इस मामले में आज 26 फरवरी को हाई कोर्ट में गवाही होनी थी. समाल गांव में देर रात तरावीह की नमाज पढ़ कर घर की ओर जा रहे थे तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया.



अब्दुल वाहिद ने बताया कि गांव के ही दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा कर रखा गया है. इस पर मुकदमा भी हाई कोर्ट में चल रहा है. मुख्य वादी मोहम्मद समाल है. उनकी पेशी के साथ गवाही भी होनी थी. उनका आरोप है कि सफीउल्ला और उनके परिवार के लोगों द्वारा गोली और धारदार हथियार से हमला किया गया है. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए घायल समाल को सीएचसी कैसरगंज ले गए. डॉक्टरों ने उनकी हालत गभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया.



इस बारे में एसपी सिटी अशोक सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है. कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं. परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी. थानाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने बताया कि कुछ लोगो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फायरिंग करने की भी बात सामने आई है. इसकी जांच पड़ताल की जा रही है.



