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वाराणसी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले मामले में हुई सुनवाई, 10 अप्रैल को पक्ष रखने का आखिरी मौका

वाराणसी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले मामले में हुई सुनवाई. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में सुनवाई हुई. यह सुनवाई जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह के कोर्ट में हुई है. अब 10 अप्रैल को बचाव पक्ष को एक और अंतिम मौका मिलेगा, जहां वो अपनी दलील रखेंगे. इसके बाद मामले में फैसला होगा.

बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है. बचाव पक्ष को दर्ज एक और मौका, 10 अप्रैल को दिया जाएगा, जहां उनको अपनी फाइनल दलील रखनी होगी.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धारा 311 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इसमें बचाव पक्ष के गवाह और सबूत पर सवाल भी उठाए थे. इसके पहले मामले के मुख्य आरोपीय सपा के विधायक अभय सिंह का बयान पहले दर्ज हो चुका है. इस बारे में धनंजय सिंह ने कहा कि, उम्मीद है कि कल यह मामला पूरा हो जाएगा और हमें न्याय मिलेगा.

24 साल बाद न्याय की उम्मीद

धनंजय सिंह ने कहा कि 24 साल से हमने आए की उम्मीद लगाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्यायिक जरूर मिलेगा. कल इस मामले में बहस होगी और हमें उम्मीद है कि कल सब स्पष्ट हो जाएगा.