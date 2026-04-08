वाराणसी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले मामले में हुई सुनवाई, 10 अप्रैल को पक्ष रखने का आखिरी मौका
अब 10 अप्रैल को बचाव पक्ष को एक और अंतिम मौका मिलेगा, जहां वो अपनी दलील रखेंगे. इसके बाद मामले में फैसला होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:24 PM IST
वाराणसी: वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में सुनवाई हुई. यह सुनवाई जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह के कोर्ट में हुई है. अब 10 अप्रैल को बचाव पक्ष को एक और अंतिम मौका मिलेगा, जहां वो अपनी दलील रखेंगे. इसके बाद मामले में फैसला होगा.
बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है. बचाव पक्ष को दर्ज एक और मौका, 10 अप्रैल को दिया जाएगा, जहां उनको अपनी फाइनल दलील रखनी होगी.
पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धारा 311 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इसमें बचाव पक्ष के गवाह और सबूत पर सवाल भी उठाए थे. इसके पहले मामले के मुख्य आरोपीय सपा के विधायक अभय सिंह का बयान पहले दर्ज हो चुका है. इस बारे में धनंजय सिंह ने कहा कि, उम्मीद है कि कल यह मामला पूरा हो जाएगा और हमें न्याय मिलेगा.
24 साल बाद न्याय की उम्मीद
धनंजय सिंह ने कहा कि 24 साल से हमने आए की उम्मीद लगाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्यायिक जरूर मिलेगा. कल इस मामले में बहस होगी और हमें उम्मीद है कि कल सब स्पष्ट हो जाएगा.
उन्होंने कहा था कि इस घटनाक्रम में हमारे साथियों को हमें गंभीर चोटें आए हैं और हमने नाम जो मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब न्याय की उम्मीद नजर आ रही.
जानें क्या था मामला
बता दें कि, 4 अक्टूबर 2002 को धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे, इस दौरान कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास बोलेरो सवार अभय सिंह और उनके पांच साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इस हमले में धनंजय सिंह उनके गर्नर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए.
घायलों को इलाज के लिए सिंह मेडिकल में भर्ती भी कराया गया था और इस दौरान हमलावर मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में धनंजय सिंह ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया था.