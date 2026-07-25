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वीडीओ भर्ती 2016 केस की सुनवाई इस वजह से इलाहाबाद HIGHCOURT में टली, ये थी वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती 2016 को लेकर अगली सुनवाई अब इस दिन होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:41 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती 2016 को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई अब अगस्त में होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पवन कुमार व अन्य की याचिका पर दिया. याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि वीडीओ भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संजय कुमार यादव के आग्रह पर अगली सुनवाई अगस्त माह के लिए टाल दी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यहां मामला लंबित होने से किसी भी तरह से किसी भी न्यायालय या अन्य किसी भी मामले में लंबित कार्यवाही में बाधा नहीं माना जाएगा.

गौरतलब है कि वीडीओ भर्ती का विज्ञापन 18 जनवरी 2016 को प्रकाशित हुआ था. इसकी परीक्षा 12 नवंबर 2016 को हुई. आयोग द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई तो कई प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की. इसके बाद आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई. साथ ही अभ्यर्थियों की आपत्ति को दरकिनार करके अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया. अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों पर याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने सात दिन में याचियों का संशोधित परिणाम जारी करने और 15 दिन में नियुक्ति करने का आदेश दिया था. अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार अपने हलफनामा में कहा है कि वीडीओ भर्ती 2016 में अभी 192 सीटे रिक्त हैं.

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