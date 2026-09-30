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बड़गाईं जमीन मामला: सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, PMLA कोर्ट में भी पेशी

सीएम हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आज यानी बुधवार को फिर से सुनवाई होगी. इस मामले में मंगलवार 29 सितंबर को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी.