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बड़गाईं जमीन मामला: सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, PMLA कोर्ट में भी पेशी

रांची के बड़गाईं जमीन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

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सीएम हेमंत सोरेन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 9:54 AM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आज यानी बुधवार को फिर से सुनवाई होगी. इस मामले में मंगलवार 29 सितंबर को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार 30 सितंबर को 2.15 बजे का समय निर्धारित किया था. सीएम ने पीएमएलए (Prevention of Money-Laundering Act) कोर्ट में आरोप गठन के फैसले पर मेंटेबिलिटी (Maintainability) को लेकर याचिका दी थी.

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बड़गाईं जमीन मामले में अब तक की कार्रवाई (ETV BHARAT)

आज होगी अहम सुनवाई

इसी मामले में आज फर्स्ट हाफ में सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होना है. आज ही उनके खिलाफ आरोप गठन पर बहस होनी है. 24 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने ईडी के अन-रिलायड डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए समय की मांग की थी. इसी आधार पर सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर तय की गई थी.

संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया

दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया था. याचिका में कहा गया था कि PMLA की धारा-44 के तहत विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया उसी तरह संचालित होनी चाहिए, जिस प्रकार सामान्य सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों का ट्रायल चलता है.

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बड़गाईं जमीन मामला (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को किया गया था खारिज

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक अंतरिम आवेदन (Interlocutory Application) दाखिल कर विशेष अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. हालांकि, 18 सितंबर को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था.

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