अमायरा आत्महत्या मामला: कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, सुनवाई के लिए बाल न्यायालय भेजा केस
प्रकरण को आगे की सुनवाई के लिए डीजे कोर्ट बाल न्यायालय भेजा है. अदालत ने आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है.
Published : July 28, 2026 at 6:53 PM IST
जयपुर: अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 10 महानगर प्रथम ने राजधानी के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा अमायरा (9) की आत्महत्या से जुड़े मामले में पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रसंज्ञान लिया. अदालत ने इस पूरे प्रकरण को आगे की सुनवाई के लिए डीजे कोर्ट बाल न्यायालय भेजा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले के आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है.
पुलिस अनुसंधान के बाद किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और धारा 238(सी) के तहत अपराध प्रमाणित मानकर अदालत में चालान पेश किया गया था.पूरे प्रकरण में स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, क्लास टीचर पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है. पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने और मासूम बच्ची को आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए.
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पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि स्कूल में अमायरा को बुली किया जा रहा था. इसकी शिकायत करने पर क्लास टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया. इससे आहत अमायरा ने खुदकुशी कर ली. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए घटनास्थल को पानी से साफ कर दिया गया. ऐसे में मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए. इसके विरोध में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने कहा कि मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस पर सुनवाई करने का इस अदालत को अधिकार नहीं है. इसके अलावा अन्य जो धाराएं लगाई गई हैं, वह आरोपियों पर साबित नहीं होती है. आरोपियों की ओर से ऐसा कोई कृत्य या लापरवाही नहीं की गई, जिससे अमायरा के पास आत्महत्या करने का ही विकल्प बचा हो. पिछले साल 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल की नौ वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. घटना का लाइव फुटेज भी सामने आया था.
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