श्रीराम को काल्पनिक बताने का मामला; राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई फिर टली

वाराणसी कोर्ट में वकील हरिशंकर पांडेय ने दाखिल किया है परिवाद, राहुल की तरफ से कोर्ट में नहीं पेश हुआ कोई वकील

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी. (Photo Credit: Congress Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को दिए गए एक बयान के मामले में शुक्रवार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के लिए परिवाद दाखिल करने वाले वकील हरिशंकर पांडेय कोर्ट में पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील या उनके पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं रहा. जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की अगली तारीख निर्धारित की है.

परिवार दाखिल करने वाले सीनियर एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि पेशी पर विपक्षी पार्टी के गैर हाजिर होने की वजह से कोर्ट ने अगली तारीख दी है. उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दाखिल किया था. इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी. जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरू की है.

हरिशंकर पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 21 अप्रैल को एक लाइव सेशन में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भगवान राम पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पुरुष बताया था. इससे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

