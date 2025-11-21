ETV Bharat / state

श्रीराम को काल्पनिक बताने का मामला; राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई फिर टली

वाराणसी: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को दिए गए एक बयान के मामले में शुक्रवार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के लिए परिवाद दाखिल करने वाले वकील हरिशंकर पांडेय कोर्ट में पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील या उनके पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं रहा. जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की अगली तारीख निर्धारित की है.

परिवार दाखिल करने वाले सीनियर एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि पेशी पर विपक्षी पार्टी के गैर हाजिर होने की वजह से कोर्ट ने अगली तारीख दी है. उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दाखिल किया था. इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी. जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरू की है.