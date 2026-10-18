ETV Bharat / state

छह अफसरों के नाम फिर सिर्फ 3 पर FIR क्यों? टेंडर घोटाले में पटना हाईकोर्ट के कड़े सवाल

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी टेंडरों में कथित हेराफेरी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता रिषुश्री के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि, "ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने और कुछ लोगों को जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून की नजर में सभी बराबर हैं."

हाईकोर्ट ने ऋषु श्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी तल्ख टिप्पणी की, कि प्रवर्तन निदेशालय भले ही याचिकाकर्ता को इस कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार बता रहा हो, लेकिन उपलब्ध तथ्यों से कोर्ट को लगता है कि, "याचिकाकर्ता महज एक मोहरा है और असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे छिपे हैं." कोर्ट ने कहा कि मुख्य अपराधियों तक पहुंचे बिना इस बड़े आर्थिक अपराध की तह तक जाना पूरी तरह असंभव प्रतीत होता है.

छह अधिकारियों के नाम, 3 पर FIR

कोर्ट के अनुसार, ईडी ने अपने जवाब में यह जानकारी दी थी कि उसने छह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विश्वसनीय इनपुट साझा किए थे. इसके बाद मुमुक्षु चौधरी, तरणी दास और उमेश कुमार नामक तीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन बाकी अधिकारियों की भूमिका और उन पर कार्रवाई को लेकर स्थिति अब तक धुंधली है. कोर्ट ने ईडी के इस जवाब को आधा-अधूरा माना जिसमें छह वरीय अधिकारियों की संलिप्तता के बावजूद सिर्फ तीन पर कार्रवाई हुई.

एसवीयू के एडीजी को कड़ा निर्देश

कोर्ट ने इस स्थिति को काफी गंभीरता से लिया और एसवीयू के एडीजी को निर्देश देते हुए कड़े सवाल भी पूछे. हाईकोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक को इस मामले में पक्षकार बनाने का सख्त निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि क्या सूचना को साझा करते पीएमएलए की धारा 66, जिसके आधार पर एसयूवी पी एस कांड संख्या 05/2025 दायर किया गया, उस समय संजीव हंस के अलावा किसी अन्य सरकारी अधिकारी का नाम था या नहीं.

कोर्ट ने मांगा हलफनामा

अगर अन्य नाम थे, तो ईडी ने एडीजी, एसयूवी के समक्ष आपत्ति दर्ज की थी कि ऐसे अधिकारियों के नाम इस मामले में क्यों नहीं डाले गए. हाईकोर्ट ने उनसे यह हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि ईडी द्वारा छह वरिष्ठ अधिकारियों के नाम साझा किए जाने के बावजूद सभी को एफआईआर में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया. इससे ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, तो कुछ को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है.