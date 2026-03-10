Ai Summit शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को करने का आदेश दिया है.
Published : March 10, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.
आज मनीष शर्मा की ओर से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई कल यानि 11 मार्च को करने का आदेश दिया.
मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है. घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है.
इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है, पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 मार्च को इस मामले में तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं दिव्यांश गिरधर, भूदेश शर्मा और कुबेर मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
