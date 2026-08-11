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देहरादून के प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस लेने के मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने एडिशनल एफिडेविट मांगा

याचिकाकर्ता आरटीआई संस्था का आरोप है कि देहरादून का गर्ल्स कॉलेज छात्राओं से डीजल, कॉलेज के रखरखाव, हेल्पर टीचर के लिए अतिरिक्त फीस मांग रहा

DEHRADUN GIRLS COLLEGE FEES
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 9:41 AM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के एक प्रतिष्ठित निजी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कक्षा 6 से 12 की छात्राओं से डीजल, कॉलेज के रखरखाव, हेल्पर टीचर और अन्य की मदद के लिए मांगी जा रही अतिरिक्त फीस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

देहरादून के गर्ल्स कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस लेने के मामले पर सुनवाई: मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संस्था आरटीआई क्लब से कहा है कि कॉलेज के द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दस्तावेज अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

याचिकाकर्ता आरटीआई संस्था ने रखा ये पक्ष: मामले के अनुसार आरटीआई संस्था ने उत्तराखंड उच्च न्यायलय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की है. उनका कहना है कि देहरादून के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स इंटर कॉलेज के द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं से कॉलेज की फीस के अलावा उनसे डीजल, मेंटेनेंस, हेल्पर टीचर और अन्य मदद के लिए अतिरिक्त फीस ली जा रही है.

दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई: इस वजह से उनके अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इस अतिरिक्त खर्चे को वहन करने के लिए उनके अभिभावक सक्षम नहीं हैं. अभिभावक कॉलेज के द्वारा निर्धारित फीस को तय समय के भीतर देते आए हुए हैं. कॉलेज को निर्धारित फीस के अलावा अतिरिक्त फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए ली जाने वाली अतिरिक्त फीस पर रोक लगाई जाए. अब याचिकर्ता को इस गर्ल्स कॉलेज द्वारा ली जा रही फीस से संबंधित दस्तावेज अतिरिक्त एफिडेविट के माध्यम में हाईकोर्ट में पेश करना है. फिर दो हफ्ते बाद हाईकोर्ट अतिरिक्त फीस के इस मामले पर सुनवाई करेगा.
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