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हाट बाजार टेंडर प्रकिया अनियमितता मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या निकला

नैनीताल हाईकोर्ट में आज अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई हुई. इसमें नैनीताल हाट बाजार टेंडर प्रक्रिया मामला प्रमुख रहा.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 7:21 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत नैनीताल के द्वाराम बाजार लगाए जाने को लेकर जारी टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने जिला पंचायत नैनीताल को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई खण्डपीठ ने 1 जून की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार हल्द्वानी जिला नैनीताल के चोर गलिया निवासी निविदा कर्ता पंकज बजेठा के द्वारा उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि जिला पंचायत नैनीताल के द्वारा लाखामण्डी हल्द्वानी जिला नैनीताल में हाट बाजार लगाने को लेकर निविदा आमंत्रित की गई थी. निविदा में जिला पंचायत ने नौ शर्त रखी थी कि जो इसे पूरा करेगा उसी को निविदा में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ निविदाकर्ता ने अधूरी शर्त पूरी कर इसमें प्रतिभाग किया. अधूरी शर्त को पूर्ण मानते हुए जिला पंचायत नैनीताल ने यह टेंडर उनके पक्ष में कर दिया गया. कार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए. उनके द्वारा निविदा की सभी शर्तो को पूर्ण किया गया. उसके बावजूद उन्हें इससे बाहर कर दिया गया.

वहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल के द्वारा स्थानीय टेक्सी यूनियन को नगरपालिका नैनीताल द्वारा लेक ब्रिज चुंगी का पास जारी नहीं करने को लेकर दायर प्रोफेसर अजय रात सहित यूनियन की याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर पालिका से पूछा है कि इनकी समस्याओ का समाधान करने के लिए 12 सितंबर 2023 को आदेश पारित कर कहा था. इसमें एसएसपी, जिला अधिकारी ,और यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक कर अपने सुझाव कोर्ट मे पेश करें, लेकिन अभी तक उस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट मे पेश नहीं की गयी, न ही सुझाव कमेटी गठित की गयी. इसलिए आपको दो सप्ताह का समय देते हैं.

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण सहित अन्य विपक्षियों से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में अभी तक हरिद्वार विकास प्राधिकरण का जवाब नहीं आया. जिसपर कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण सहित अन्य से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

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