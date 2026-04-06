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चर्चित संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामला: सोमवार को हिमाचल हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई

संजौली मस्जिद मामले में निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सोमवार से मामले पर दोनों पक्षों में बहस शुरू होगी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:16 AM IST

2 Min Read
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शिमला: देशभर में चर्चित रहे संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में कल सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामला हिमाचल हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत में लगा है. वक्फ बोर्ड की याचिका पर मामला हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचा है. वक्फ बोर्ड की ओर से निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. अब सोमवार से मामले पर दोनों पक्षों में नियमित बहस शुरू होगी. मामले में नगर निगम शिमला को प्रतिवादी बनाया गया है.

मामले में शुरू होगी नियमित बहस

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर बीते 9 मार्च को मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था. इसके अलावा प्रतिवादी नगर निगम के जवाब पर वक्फ बोर्ड की ओर से कंप्लायंस भी फाइल कर दिया गया था. जिसके बाद मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस शुरू होगी. शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का यह मामला पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत से होते हुए शिमला जिला अदालत पहुंचा. जिसके बाद बीते साल दिसंबर महीने में मामला हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. जिस पर अब नियमित बहस शुरू होने जा रही है.

दिसंबर 2025 में यथास्थिति बनाए रखने के दिए थे आदेश

बीते साल 3 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय मोहन गोयल ने प्रतिवादी शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था. जस्टिस गोयल ने अपने आदेशों में अगले आदेशों तक मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को लेकर स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए थे. साथ ही वक्फ बोर्ड को दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को तुरंत ध्वस्त करने के भी आदेश दिए थे.

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