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चर्चित संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामला: सोमवार को हिमाचल हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई

शिमला: देशभर में चर्चित रहे संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में कल सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामला हिमाचल हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत में लगा है. वक्फ बोर्ड की याचिका पर मामला हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचा है. वक्फ बोर्ड की ओर से निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. अब सोमवार से मामले पर दोनों पक्षों में नियमित बहस शुरू होगी. मामले में नगर निगम शिमला को प्रतिवादी बनाया गया है.

मामले में शुरू होगी नियमित बहस

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर बीते 9 मार्च को मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था. इसके अलावा प्रतिवादी नगर निगम के जवाब पर वक्फ बोर्ड की ओर से कंप्लायंस भी फाइल कर दिया गया था. जिसके बाद मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस शुरू होगी. शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का यह मामला पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत से होते हुए शिमला जिला अदालत पहुंचा. जिसके बाद बीते साल दिसंबर महीने में मामला हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. जिस पर अब नियमित बहस शुरू होने जा रही है.