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सचिवालय के नए भवन का इधर उद्घाटन करेंगे CM सुक्खू, उधर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, जानिए क्या है आपत्ति?

नए भवन की शिकायत मिलने के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की थी.

Secretariat new building Inauguration
हिमाचल प्रदेश सचिवालय के नए भवन का आज उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 10:51 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 11:16 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज (सोमवार, 21 सितंबर) हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के एलर्सली फेस- 2 भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं. राज्य सचिवालय का ये नव निर्मित भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. संयोग देखिए कि जब मुख्यमंत्री भवन का उद्घाटन कर रहे होंगे, तब इसी भवन निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. शिकायत मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की थी. अब आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सन्धावलिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी.

राजस्व और शहरी विकास विभागों को नोटिस

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक एलर्सली भवन के पास हो रहे इस निर्माण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार के राजस्व और शहरी विकास विभागों को नोटिस जारी किए. अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता देव्यानी शर्मा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, ताकि वह मामले में अदालत की सहायता कर सकें.

यह जनहित याचिका कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक, शहरी विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता और राजस्व अधिकारी के अलावा नगर निगम आयुक्त और आर्किटेक्ट प्लानर को भी प्रतिवादी बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है.

क्या है आपत्ति?

दरअसल, मामला छोटा शिमला स्थित ऐतिहासिक एलर्सली भवन के पास किए जा रहे इस नए भवन के निर्माण से जुड़े नियमों के पालन से संबंधित है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एलर्सली भवन के तत्काल आसपास बनाए गए नए कंक्रीट ढांचे ऐतिहासिक भवन की संरचना से भौतिक रूप से ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक विरासत प्रभावित हो रही है. आरटीआई के माध्यम से निर्माण और एलर्सली भवन से सटे बदलावों से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी.

याचिका के अनुसार, उपलब्ध कराई गई स्वीकृतियों और मंजूरियों से यह सामने आया कि अनिवार्य सेट-बैक नियमों का पालन नहीं किया गया. मामले में विरासत संरक्षण विशेषज्ञ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों वाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति गठित करने और समयबद्ध निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है. साथ ही, निर्माण से जुड़े अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई गई है.

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Last Updated : September 21, 2026 at 11:16 AM IST

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