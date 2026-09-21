ETV Bharat / state

सचिवालय के नए भवन का इधर उद्घाटन करेंगे CM सुक्खू, उधर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, जानिए क्या है आपत्ति?

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज (सोमवार, 21 सितंबर) हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के एलर्सली फेस- 2 भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं. राज्य सचिवालय का ये नव निर्मित भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. संयोग देखिए कि जब मुख्यमंत्री भवन का उद्घाटन कर रहे होंगे, तब इसी भवन निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. शिकायत मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की थी. अब आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सन्धावलिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी.

राजस्व और शहरी विकास विभागों को नोटिस

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक एलर्सली भवन के पास हो रहे इस निर्माण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार के राजस्व और शहरी विकास विभागों को नोटिस जारी किए. अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता देव्यानी शर्मा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, ताकि वह मामले में अदालत की सहायता कर सकें.

यह जनहित याचिका कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक, शहरी विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता और राजस्व अधिकारी के अलावा नगर निगम आयुक्त और आर्किटेक्ट प्लानर को भी प्रतिवादी बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है.