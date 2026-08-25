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संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले पर सुनवाई 29 सितंबर तक टली

सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा.

संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर पर सुनवाई 29 को
संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर पर सुनवाई 29 को (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 5:15 PM IST

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संभल: संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय चंदौसी में सुनवाई नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को देखते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 सितंबर 2026 तय कर दी. सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा.

संभल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने की दावा करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ 19 नवंबर 2024 को दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह के कोर्ट में पिछली सुनवाई 21 जुलाई को हुई थी, आज हुई सुनवाई में न्यायलय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की है.

संभल शाही जामा मस्जिद (VIDEO Credit; ETV Bharat)


इस विषय में जानकारी देते हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टे की वजह से अग्रिम तिथि 29-9 मिली है. उनके मुताबिक, 19 नवंबर 2024 को दाखिल वाद के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष पहले हाईकोर्ट गया था. हाईकोर्ट ने 18 मई 2025 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को वैध माना था, जिसके बाद मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.


वही इस विषय में शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि आज सुनवाई की नई तारीख 29/09/2026 को मिली है. सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, एक कमीशन की दरख्वास्त मंज़ूर हुई थी और एक 80 CPC की दरख्वास्त मंज़ूर हुई थी. फिलहाल ​यहां पर 29/9 को तारीख मिली है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है.

ये भी पढ़ें: संभल जामा मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार, जिला कोर्ट में 21 जुलाई 2026 तक टली अगली सुनवाई

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