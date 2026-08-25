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संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले पर सुनवाई 29 सितंबर तक टली

संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर पर सुनवाई 29 को ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: संभल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय चंदौसी में सुनवाई नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को देखते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 सितंबर 2026 तय कर दी. सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा. संभल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने की दावा करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ 19 नवंबर 2024 को दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह के कोर्ट में पिछली सुनवाई 21 जुलाई को हुई थी, आज हुई सुनवाई में न्यायलय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की है. संभल शाही जामा मस्जिद (VIDEO Credit; ETV Bharat)