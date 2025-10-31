ETV Bharat / state

फायर सीजन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- प्रदेश में फेस्टिवल की तरह हो गई हैं वनाग्नि घटनाएं

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के जंगलों में आग लगना एक फेस्टिवल (त्यौहार) की तरह हो गया. उसके बाद भी राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है. जिसकी वजह से पर्यावरणीय क्षति, जंगलों में रहने वाले पशु, आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. जबकि कोर्ट साल 2017 से राज्य सरकार का मार्गशन करते हुए निर्देश दे रही है कि पूर्व के आदेशों का अनुपालन किया जाए. अभी तक सरकार उन निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि आने वाले सोमवार तक राज्य सरकार कोर्ट को बताए कि पूर्व में किये गए दिशा निर्देशों पर कितना अमल किया गया. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु आने वाले सोमवार की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि आग लगने की वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों का तापमान बढ़ने लगा है. राज्य में बादल फटने की वजह से जन धन की हानि हो रही है.

कोर्ट हर साल राज्य सरकार का मार्गदर्शन करती आई है. लेकिन इसके बाद भी इस पर काबू पाने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय ढूंढ नहीं पा रही है. अभी तक जो कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए वे भी कोर्ट के आदेश पर उठाए गए.आज भी कोर्ट समेत न्यायमित्र मैनाली ने इसपर काबू करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चाल खाल बनाए जाए. जो जल स्रोत है उनका पानी चाल खाल में जमा किया जाए. जिससे फायर सीजन में उनका उपयोग फायर लाइन की तरह किया जा सके. जबकि न्यायमित्र की तरफ से यह भी कहा गया कि साल 2021 से राज्य सरकार कोर्ट को आश्वस्त के अलावा कुछ नहीं कर रही है. फॉरेस्ट फायर पर काबू करने के लिए उच्च न्यायालय ने 2017 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी.