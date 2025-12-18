ETV Bharat / state

दरगाह में शिव मंदिर के दावे का मामला: पीएम की चादर पर रोक लगाने की अर्जी पर होगी 3 जनवरी को सुनवाई

परिवादी पक्ष के वकील संदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट में केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लगाई गई आपत्ति को सुना गया. केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के वकील ने कोर्ट का नोटिस नहीं मिलने की बात कही. जिस पर परिवादी पक्ष की ओर से पोस्टल ट्रैकिंग दिखाकर यह बता दिया कि 8 दिसंबर को ही केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग को नोटिस मिल चुका है. दरगाह कमेटी को भी पक्षकार बनाने की बात कही गई. जिस पर परिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट को कहा गया कि दरगाह कमेटी के विरुद्ध कोई आदेश नहीं चाहिए.

अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में उर्स के मौके पर पीएम समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से पेश की जाने वाली चादर पर रोक लगाई जाने की अर्जी पर लिंक कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई. लिंक कोर्ट ने केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लगाई गई आपत्ति को सुना गया. वहीं आपत्ति पर परिवादी पक्ष की ओर से जवाब भी सुने गए. लिंक कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को रखी है. जबकि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 30 दिसंबर को सम्पन्न हो जाएगा.

केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आपत्ति के साथ साक्ष्य भी पेश किए गए कि 14 वर्ष से दरगाह में पीएम की चादर चढ़ाने की परंपरा रही है. परिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि राजनीति कारण से दरगाह में चादर पेश की जा रही है, इसको साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा. मूल दावे में जब साक्ष्य की बात आएगी, तब पक्षकार की ओर से बताया जाए कि दरगाह में चादर पेश करने की परंपरा है या नहीं. परिवादी पक्ष की ओर से इस्लामी कानून की प्रति भी पेश कर कोर्ट को बताया है कि इस्लाम में चादर पेश करने की कोई परंपरा और प्रथा नहीं है.

पक्षकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दरगाह मंदिर की तरह है. परिवादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि दरगाह एक्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि यह प्लेस ऑफ वर्शिप है. दरगाह में अजान, नमाज आदि नहीं होती है और अजान और नमाज पढ़वाने वाले किसी व्यक्ति का नाम भी वहां नहीं लिखा हुआ है. दरगाह प्लेस ऑफ वर्शिप के दायरे में नहीं आती है. वही प्लेस ऑफ वर्शिप में भी दरगाह का नाम नहीं है. कोर्ट से आग्रह किया गया कि पक्षकार की ओर से दिए गए साक्ष्यों को नहीं माना जाए. उन्होंने कहा कि पीएम और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य लोगों की ओर से दरगाह में पेश की जाने वाली चादर को साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा. यदि यह भी कोर्ट ने मान लिया, तो परिवादी पक्ष की ओर से चादर पर रोक लगाए जानी वाली अर्जी का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा.

3 जनवरी को होगी सुनवाई: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होनी है. इस दिन ही लिंक कोर्ट ने 3 जनवरी को ही पीएम की चादर पर रोक लगाने संबंधी अस्थाई व्यादेश की अर्जी पर सुनवाई रखी है. बता दें कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर वर्ष 2024 में परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर अजमेर पश्चिम सिविल कोर्ट संख्या एक में याचिका दायर की गई थी. अजमेर पश्चिम सिविल कोर्ट संख्या 1 के न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश होने के कारण मामले में लिंक कोर्ट में सुनवाई हो रही है.