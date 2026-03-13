शंकराचार्य मामले की सुनवाई टली; मुकुंदानंद गिरी पहुंचे प्रयागराज, 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत में होनी थी सुनवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 6:46 PM IST
प्रयागराज : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पाॅक्सो कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को कोर्ट में वकीलों के कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रधान शिष्य मुकुंदानंद गिरी अपने वकीलों के साथ शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे. मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने कहा कि जो पासपोर्ट जब्त करने की मांग को लेकर अर्जी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल की गई है, वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध है. इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में कार्रवाई की मांग करेंगे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है. 17 अप्रैल को अब मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई होगी.
उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2:00 बजे स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में सुनवाई होनी थी. अगली सुनवाई पर स्वामी मुकुंदानंद गिरी के अदालत में बयान दर्ज होंगे. पॉक्सो कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है. स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने ट्रेन में हमले को भी झूठा मामला बताया है. स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने कहा है कि लीगल टीम पूरे मामले को देख रही है. लीगल टीम कानूनी रूप से ही पूरे मामले का अदालत में जवाब देगी.
आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. 21 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट ने ही झूंसी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसी मामले के खिलाफ पाॅक्सो कोर्ट में अर्जी अखिल की गई है. इस दौरान स्वामी मुकुंदानंद गिरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. पीएन मिश्रा, अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और लीगल टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे.
झूंसी थाने में दर्ज कराई गई थी FIR : बीते फरवरी माह में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य प्रत्यक्चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई थी. प्रयागराज POCSO कोर्ट के आदेश पर बटुकों से कथित यौन शोषण का केस दर्ज किया गया था. POCSO स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को निर्देश दिया था कि आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिवत विवेचना की जाए. शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में आरोप लगाया गया कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया.
