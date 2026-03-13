ETV Bharat / state

शंकराचार्य मामले की सुनवाई टली; मुकुंदानंद गिरी पहुंचे प्रयागराज, 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पाॅक्सो कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को कोर्ट में वकीलों के कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई.

अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रधान शिष्य मुकुंदानंद गिरी अपने वकीलों के साथ शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे. मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने कहा कि जो पासपोर्ट जब्त करने की मांग को लेकर अर्जी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल की गई है, वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध है. इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में कार्रवाई की मांग करेंगे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है. 17 अप्रैल को अब मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई होगी.







उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2:00 बजे स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में सुनवाई होनी थी. अगली सुनवाई पर स्वामी मुकुंदानंद गिरी के अदालत में बयान दर्ज होंगे. पॉक्सो कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है. स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने ट्रेन में हमले को भी झूठा मामला बताया है. स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने कहा है कि लीगल टीम पूरे मामले को देख रही है. लीगल टीम कानूनी रूप से ही पूरे मामले का अदालत में जवाब देगी.

