UKPSC एग्जाम महिला 30 फीसदी आरक्षण मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ
नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2025 at 3:48 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 30 फीसदी सीधे आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है. इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी महाधिवक्ता करते हैं, जो आज उपलब्ध नही हैं. लिहाजा मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की जाये. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है. पूर्व में कोर्ट ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार के द्वारा 30 प्रतिशत आरक्षण सीधे दिए जाने वाले शासनादेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी.
मामले के अनुसार हरियाणा व उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है. जिसकी वजह से वे आयोग की परीक्षा से बाहर हो गए हैं. उन्होंने सरकार के 2001 व 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को चुनोती दी है. जिसमें कहा गया है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 16,19 और 21 विपरीत है. कोई भी राज्य सरकार जन्म व स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती. याचिका में इस आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई है.
याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी कलक्टर समेत अन्य पदों के लिए हुई उत्तराखंड सम्मिलित सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. लोक सेवा आयोग ने 31 विभागों के 224 रिक्तियों के लिए पिछले साल दस अगस्त को विज्ञापन जारी किया था. 26 मई 2022 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया. परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी की दो कट आफ लिस्ट निकाली गई. उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 79 थी, जबकि याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना था कि उनके अंक 79 से अधिक थे, मगर उन्हें आरक्षण के आधार पर परीक्षा से बाहर कर दिया गया. सरकार ने 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के आधार पर उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, जो गलत है.
