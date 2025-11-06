ETV Bharat / state

UKPSC एग्जाम महिला 30 फीसदी आरक्षण मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 30 फीसदी सीधे आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है. इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी महाधिवक्ता करते हैं, जो आज उपलब्ध नही हैं. लिहाजा मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की जाये. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है. पूर्व में कोर्ट ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार के द्वारा 30 प्रतिशत आरक्षण सीधे दिए जाने वाले शासनादेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी.

मामले के अनुसार हरियाणा व उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है. जिसकी वजह से वे आयोग की परीक्षा से बाहर हो गए हैं. उन्होंने सरकार के 2001 व 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को चुनोती दी है. जिसमें कहा गया है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 16,19 और 21 विपरीत है. कोई भी राज्य सरकार जन्म व स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती. याचिका में इस आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई है.