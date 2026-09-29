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बड़गाईं जमीन मामला: सीएम की याचिका पर HC में बुधवार को होगी विस्तृत सुनवाई, इससे पूर्व PMLA कोर्ट में आरोप गठन को लेकर होना है हाजिर

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के बड़गांई स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर मंगलवार 29 सितंबर को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार 30 सितंबर को 2.15 बजे का समय निर्धारित किया है. सीएम ने पीएमएलए (Prevention of Money-Laundering Act) कोर्ट में आरोप गठन के फैसले पर मेंटेबिलिटी (Maintainability) को लेकर याचिका दी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने इसकी पुष्टि की है.