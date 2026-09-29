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बड़गाईं जमीन मामला: सीएम की याचिका पर HC में बुधवार को होगी विस्तृत सुनवाई, इससे पूर्व PMLA कोर्ट में आरोप गठन को लेकर होना है हाजिर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT
झारखंड उच्च न्यायालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 6:17 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची के बड़गांई स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर मंगलवार 29 सितंबर को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार 30 सितंबर को 2.15 बजे का समय निर्धारित किया है. सीएम ने पीएमएलए (Prevention of Money-Laundering Act) कोर्ट में आरोप गठन के फैसले पर मेंटेबिलिटी (Maintainability) को लेकर याचिका दी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

30 सितंबर को अहम सुवाई

खास बात है कि इसी मामले में 30 सितंबर को फर्स्ट हाफ में सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होना है. उसी दिन उनके खिलाफ आरोप गठन पर बहस होनी है. 24 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने ईडी के अन-रिलायड डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए समय की मांग की थी. इसी आधार पर सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर तय की गई थी.

संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया

दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि PMLA की धारा-44 के तहत विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया उसी तरह संचालित होनी चाहिए, जिस प्रकार सामान्य सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों का ट्रायल चलता है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को किया गया था खारिज

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक अंतरिम आवेदन (Interlocutory Application) दाखिल कर विशेष अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. हालांकि, 18 सितंबर को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था.

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