ETV Bharat / state

मकोका मामले में नरेश बाल्यान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली, कल से रोजाना सुनवाई

मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली

मकोका मामले में नरेश बाल्यान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली
मकोका मामले में नरेश बाल्यान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं हुई. सुनवाई करने वाले स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।.अब आरोप तय करने पर अगली सुनवाई कल यानि 28 जुलाई को होगी.

इसके पहले 9 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आरोप तय करने पर रोजाना सुनवाई की जाएगी. 9 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े फरार आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित करने की मांग की थी.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं.

कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

ये भी पढ़ें :

नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में कपिल सांगवान के खिलाफ दूसरी गैर जमानती वारंट जारी

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT
NARESH BALYAN FRAMING CHARGES
NARESH BALYAN CASE DAILY HEARINGS
SPECIAL JUDGE VISHAL GOGNE
NARESH BALYAN IN MCOCA CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.