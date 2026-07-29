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नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई तीसरी बार टली

स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

नरेश बाल्यान और राऊज एवेन्यू कोर्ट
नरेश बाल्यान और राऊज एवेन्यू कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं हुई. आज सीबीआई की ओर से पेश वकील दलीलें रखने के लिए पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी गई. स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

दरअसल, 9 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आरोप तय करने पर रोजाना सुनवाई की जाएगी, लेकिन 27 और 28 जुलाई को जज के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी. 9 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े फरार आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित करने की मांग की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है.

कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

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NARESH BALYAN MCOCA CASE
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