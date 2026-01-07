ETV Bharat / state

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली, वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को

भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला ने बनारस के चौक थाने में पूर्व आईपीएस के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा.

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर (फाइल फोटो)
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर (फाइल फोटो)
Published : January 7, 2026 at 10:06 PM IST

वाराणसी : बनारस के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई. जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया.

जिस पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने विरोध करते हुए समय दिए जाने पर आपत्ति की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के अधिवक्ता को केवल एक दिन का समय प्रदान करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए अगली तिथि 9 जनवरी नियत कर दी.

अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि बड़ी पियरी निवासी भाजपा नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने बनारस के भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला पर कीडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया था.

इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में पेश करने के लिए अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों देवरिया से लाकर सेंट्रल जेल में रखा गया था और उन्हें कोर्ट में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया. न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर देवरिया जेल के लिए निकल गयी थी.

