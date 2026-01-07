ETV Bharat / state

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली, वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को

वाराणसी : बनारस के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई. जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया.

जिस पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने विरोध करते हुए समय दिए जाने पर आपत्ति की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के अधिवक्ता को केवल एक दिन का समय प्रदान करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए अगली तिथि 9 जनवरी नियत कर दी.

अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि बड़ी पियरी निवासी भाजपा नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने बनारस के भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला पर कीडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया था.