ETV Bharat / state

सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग पर इस दिन होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एनआईए को समय दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने एनआईए को 26 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने 19 नवंबर को इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर में शुरू हो रहा है. इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.