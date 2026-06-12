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पका हुआ मांस किस जानवर का? नहीं बता सकी FSL रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यखंड पीठ जबलपुर में मामले की सुनवाई हुई (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यखंड पीठ जबलपुर में इस मामले की सुनवाई हुई है. सुनवाई करते हुए जस्टिस आरके वाणी पाया ने पाया कि एफएसएल रिपोर्ट यह बताने में असमर्थ है कि जब्त किया गया पका हुआ मांस आखिर किस जानवर का था. इसी वजह से हिरण के शिकार के आरोपी को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिरण का शिकार और उसका कथित तौर पर मांस पकाने के मामले में आरोपी को जमानत का लाभ दिया है. जस्टिस आरके वाणी की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने चित्तीदार हिरण (चीतल) के शिकार और उसका मांस पकान के मामले में गुरुवार को सुनवाई की.

कटनी के जंगल में शिकार करने के आरोप

कटनी जिले के विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया था. दर्ज प्रकरण में आरोपी प्रीतम की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया. याचिका में कहा गया था कि उसके खिलाफ चित्तीदार हिरण (चीतल) का शिकार कर उसका मांस पकाकर खाने का आरोप है. आवेदन में कहा गया कि वन विभाग ने जिस पके हुए मांस को जब्त कर जांच के लिए भेजा था, एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वह यह बताने में असमर्थ है कि पका हुआ मांस किस जानवर का है.

इसके अलावा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है. प्रकरण में आवेदक के खिलाफ अपराध करने के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं.

आरोपी को मिली सशर्त जमानत

आवेदन में यह भी बताया गया कि आरोपी एक मार्च 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और मामले में न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जा चुका है. ऐसे में उसके निरंतर कारावास का कोई औचित्य नहीं है. राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया, हालांकि, एकलपीठ ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश के अशोकनगर और राहतगढ़ (सागर) से भी हिरण का मांस पकाने के आरोप में वन विभाग ने कई आरोपियों को पकड़ था.